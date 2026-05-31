稅金如背負另一筆房貸 伊州屋主負擔沉重

伊州Morton Grove一處房產正在出售。(美聯社)

根據智庫「伊利諾州 政策學會」(Illinois Policy Institute)最新報告指出，伊利諾州與紐澤西州並列全美房屋持有稅負擔最沉重的州。這兩個州2024年的平均實質房產稅率皆高達房屋價值的1.88%，足足是全美平均水平(0.86%)的兩倍以上。伊州 屋主對此批評，相關稅賦支出猶如背負另一筆房貸，嚴重影響居民生活品質。

以2024年伊利諾州房屋估價中位數29萬元計算，屋主每年平均需繳納高達5452元的稅金。然而，這項重擔在州內的分布並不平均。

伊州的肯道爾郡(Kendall)、麥克亨利郡(McHenry)、湖郡(Lake)以及德卡布郡(DeKalb)等四個郡，房產稅負擔尤其驚人，甚至全數擠進了「全美房產稅率最高的前12個郡縣」名單。在這些地區，房屋稅中位數落在5974元至8923元之間。除房產稅外，居民還需面臨州所得稅，以及高居全美第一的州與地方合併綜合稅率，龐大的財務壓力讓當地家庭面臨嚴峻挑戰。

根據最新民調顯示，對58.1% 的伊州潛在選民而言，「高額稅負（特別是房產稅）」已被列為前兩大關注議題。

由於伊州周邊各州皆擁有更低的房產稅率，導致該州人口持續流失到其他州別。數據指出，2024年伊州淨移出至印第安納州(房產稅率僅 0.76%)的人口將近1萬2000人；同時，也有近1萬人淨移居至威斯康辛州(房產稅率 1.32%)。

伊州居高不下的房產稅，主要源於地方與州政府的政策共業。當地的公立學校主要仰賴房產稅資助，而各學區之所以被迫如此重度依賴房產稅，主因在於州政府將愈來愈多的教育預算挪去填補公務員退休金的資金缺口。

報告提到，回顧2011年，伊州通過了該州歷史上最大規模的所得稅調漲。這筆新增稅收原本能用來補貼、降低居高不下的房產稅，但州政府最終決定「百分之百攔截」這筆資金，甚至減少了原本撥配給地方政府的財政比例，導致地方房產稅在缺乏補助下持續飆升。

現任州長普立茲克於2019年上任以來，該州的房產稅總額已從2018年的318億元，一路狂飆27%至2024年的403.7億元。

財經專家與分析人士呼籲，伊州若想促進經濟繁榮、留住人口與企業，降低整體稅務負擔已是刻不容緩。而推動地方政府的「財政紀律」以及州政府層級的「適度退休金改革」，將會是止血的最佳入門措施。

至於與伊州並列榜首的新澤西州，其房產稅壓力同樣讓居民喘不過氣。最新數據指出， 新州的平均實質房產稅率雖同為 1.88%，但由於該州整體房價中位數顯著高於伊州，導致其房屋稅單在實際金額上更為驚人。2024年該州屋主的平均房產稅單首度突破1萬元大關，高居全美各州金額之冠。

分析指出，新州房產稅居高不下的核心主因，在於新州各行政區高度自治，每個城鎮皆傾向獨自編列經費並重組各自的警察局、消防局及學區等公共服務，缺乏區域整合、各自為政的財政結構，最終演變成由當地屋主全數買單的沉重代價。