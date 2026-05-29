伊州失業率高 大學畢業生面臨漫長求職挑戰

社會新鮮人今年面臨重大找工困難挑戰。(美聯社)

對許多今年剛畢業的大學生而言，畢業不再代表踏入職場，而更像是另一場漫長挑戰的開始。不少社會新鮮人表示，他們已逐漸習慣遭企業「已讀不回(ghosted)」、履歷遭AI篩選系統淘汰，甚至在入門職位競爭中敗給資歷更深的求職者。

根據美國勞工統計局數據，伊利諾州 今年3月失業率達5.1%，高於去年同期的4.6%，也高於全美平均4.3%。研究機構指出，擁有大學學歷的年輕族群失業率增幅，甚至高於整體勞動市場與未受大學教育的青年。

非營利倡議團體「Young Invincibles」聯邦政策經理指出，現在的大學畢業生所面對的就業市場，與上一代截然不同。「即使你在履歷上看起來非常優秀，也可能被機器直接刷掉。」

21歲的Anja Royko畢業於羅耀拉大學(Loyola University Chicago)，主修會計與金融，求學期間，她曾在投資銀行及Morgan Stanley實習，原本以為實習後有機會轉正職，但企業縮編導致錄用計畫取消。數月來，她投出超過150份履歷，卻遲遲找不到工作。

Royko說，即使她投遞餐廳服務生工作，也因競爭激烈而未獲通知。在經濟壓力下，她被迫搬回威斯康辛州與父母同住，準備會計師(CPA)考試增加競爭力。

22歲的Bazil Frueh去年12月自西北大學(Northwestern University)畢業，主修行銷與新聞，曾參與實習並創辦校園雜誌。然而，自去年8月至今，他申請超過150份工作，幾乎都石沉大海。

他也擔心，AI正逐漸消滅原本提供給新鮮人的入門職位，而資歷較深、甚至擁有碩士學位的人，也開始回頭競爭初階工作。之前曾有一份藝術與行銷結合的職缺讓他十分期待，但歷經多輪面試後仍遭淘汰，最後錄取者是具多年經驗且為碩士的求職者。

剛從芝加哥伊利諾大學(UIC)畢業的23歲Margarita Arango，原計畫先工作一年再念公共政策碩士，但看見學長姐遲遲找不到工作後，她決定提前升學。她表示，過去公共政策學生畢業後多可進入智庫、研究機構或地方政府工作，但現在許多人畢業一年仍找不到正職。她只能期待希望兩年後畢業時市場能改善。