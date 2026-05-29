全美蜱蟲肆虐 中西部叮咬率暴增 東北部就醫率居冠

美國正面臨近十年來最嚴重的「蜱蟲(壁蝨，Tick)危機」。(美聯社)

美國正面臨近十年來最嚴重的「蜱蟲(壁蝨，Tick)危機」，根據美國疾病防治中心(CDC)發布的最新數據，今年全美蜱蟲活躍度已飆升至歷史新高，急診室因蜱蟲叮咬而就醫的患者比例，創下2017年有公開紀錄以來的最高點。

多個地區的災情遠超往年平均，醫學專家示警，民眾今年恐將面臨一場極為嚴峻的「蜱蟲大爆發」，戶外活動時務必提高警覺。

CDC指出，今年4月份全美每10萬起急診就醫案例中，就有105起與蜱蟲叮咬有關，打破了2017年4月(每10萬人101起)的最高紀錄，而歷史平均僅為67起。事實上，這場危機早有預兆，今年3月的蜱蟲叮咬率就已顯著超標，達到每10萬人34起，遠高於往年同期的20起。

在全美各區域中，中西部地區(包括伊利諾、威斯康辛、密西根、印第安納、俄亥俄、明尼蘇達、愛阿華、密蘇里、堪薩斯及內布拉斯加等10州)的激增情況最為驚人。該區4月份每10萬起急診中就有137起因蜱蟲就醫，竟是往年平均值56起的2.5倍，直接刷新該區歷史紀錄。

東北部地區(從緬因州 往南至西維吉尼亞州 及維吉尼亞州)則高居全美就醫率之冠，4月份每10萬起急診中有188起與蜱蟲有關(平均為139起)。此外，包括東南部50起與西部31起在內的其他地區，今年4月的叮咬就醫率均創下歷史新高。

約翰霍普金斯大學布隆博格公共衛生學院的免疫與傳染病學教授鮑姆加斯(Nicole Baumgarth)對此表示，由於蜱蟲活躍期通常在5月達到頂峰並持續延續至6月，隨後在秋季迎來另一波小高峰，專家呼籲民眾整個夏季都不能掉以輕心。

根據梅奧診所(Mayo Clinic)的說法，大多數蜱蟲叮咬本身是無痛的，傷口周邊可能會出現紅腫、疼痛或皮膚顏色改變。若在身上發現蜱蟲，應立即用鑷子夾住其頭部，垂直向上拔除並妥善處理，切勿用力捏碎蟲體。

然而，若在遭叮咬後出現以下「嚴重反應」，應立即尋求急診醫療救治：劇烈頭痛、呼吸困難、肌肉癱瘓或無力、心悸。

CDC進一步提醒，若在移除蜱蟲後的幾周內出現發燒，或伴隨發冷、疲勞、肌肉與關節疼痛等類似流感的症狀，亦或是皮膚出現「牛眼(Bull's-eye)圖案」的紅疹，這極可能是感染「萊姆病(Lyme disease)」的徵兆，須立刻就醫。

醫療機構Network Health補充指出，若蜱蟲寄生在身上已超過一天、無法確定被叮咬的時間、或無法自行安全拔除蜱蟲時，應尋求專業醫療協助。外出踏青時，強烈建議穿著長袖長褲，並使用含DEET成分的防蚊驅蟲噴霧，以策安全。