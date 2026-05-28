芝白襪球場「台灣日」UniGirls展現台式棒球熱力

啦啦隊成員與主辦人員鄒礎繁(後排左至右)、觀光署紐約辦公室主任莊靜真、類延峰、邱垂洸、黃聖家、林辛承。(主辦方提供)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」26日受邀登上美國職棒大聯盟(MLB )芝加哥 白襪隊主場Guaranteed Rate Field，參與第二屆「芝加哥台灣日(CHICAGO TAIWAN DAY)」活動。當天現場湧入數以百計的球迷與在地台灣僑胞，大家紛紛穿上特別訂製的白襪隊「Taiwan」專屬限量球衣應援，在異鄉共同感受來自家鄉的棒球熱力。

這場成功凝聚海外台灣人向心力的文化盛事，由台灣隊基金會(Team Taiwan Foundation)主辦。活動幕後重要推手包括邱垂洸、黃聖家、林辛承、鄒礎繁等人，為台美文化交流積極奔走。

主辦方表示，由於白襪隊目前有個從日本 職棒轉到大聯盟的巨砲球員村上宗隆，因此主辦方當天邀請了日本駐芝加哥領事館的代表共襄盛舉，展現台日友好情誼。

全程參與台灣日活動的駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰，特別對主辦單位的辛勞表達高度肯定，並盛讚台灣日活動成功將台灣的精神與韌性展現給美國主流社會。

作為「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴的首站，UniGirls在球場一壘靠近本壘板前演出，讓現場上萬名觀眾能近距離感受台式應援的魅力。女孩們在賽前帶來長達5分鐘的統一獅經典組曲，歡快熱情的歌舞，掀起全場氣氛高潮。

啦啦隊表演後、比賽前，以及一局上半、三局下半與11局延長賽間，多次於球場大螢幕播放台灣短影片。啦啦隊女孩們並舉辦見面會與球迷近距離合影留念。

UniGirls接下來預計於5月29日接力前往休士頓太空人隊主場(Daikin Park)的台灣日活動演出，持續透過熱情的台式應援與舞蹈，讓更多國際球迷看見台灣棒球文化的特色。

參與「台灣日」的球迷們穿上印有Taiwan字樣的球衣。(特派員黃惠玲／攝影)

主辦台灣日活動的台灣隊基金會。(主辦方提供)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥僑教中心主任雷棋(右)與僑務志工王福堂也熱情參與活動。(特派員黃惠玲／攝影)

類延峰(前左三)與數以百計穿上專屬台灣日球衣的球迷。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(前)與啦啦隊成員們。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝台北經文處處長類延峰(左一)、主辦人之一邱垂洸(右二)全程參與。(特派員黃惠玲／攝影)

白襪隊「台灣日」吸引許多台裔民眾前往參與。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)

中華職棒統一獅啦啦隊「UniGirls」表演。(特派員黃惠玲／攝影)