印州每天至少抓3無證客卡車司機 多在高速路磅秤站被捕

在川普政府下，卡車司機面臨更多檢驗標準。(路透)

印第安納州 西北部近期加強交通執法，州長布勞恩(Mike Braun)幕僚、兼任西北印州區域計畫委員會(NIRPC)委員的費拉羅(Tony Ferraro)表示，過去90天內，執法人員在印州西北部共攔查到283名無證移民卡車司機，平均每天抓捕超過三人。

由於卡車司機依法須駛離州際公路接受車輛過磅與檢查，費拉羅指出，這些司機多數在高速公路磅秤站(weigh stations)遭查獲。

他表示，部分遭攔查者持有來自加州 與紐約等州核發的商業駕照(CDL)，而這些州不要求商業駕照申請者具備公民身分。費拉羅說，相關情況「違法且違反法律」，州府已介入執法與司法程序。

他表示，「90天內有283人，平均一天超過三名無證客卡車駕駛抓捕，」費拉羅說，「我們採取了執法行動，也進行起訴。」

地方官員則對大型卡車交通安全表達擔憂。NIRPC資深委員Jim Ton表示，不少居民都曾與大型貨車發生驚險擦撞或險象環生的經驗。

費拉羅指出，州長上任後持續重視交通安全，近期高速公路及U.S. Route 30沿線明顯增加測速與攔查行動。

NIRPC執行長華納(Ty Warner)則表示，自己13年前上任時，美國司法部曾提醒，印州西北地區因交通樞紐位置特殊，長期存在大量物流與貨物流動，因此執法工作相當重要。

此外，印州運輸廳(INDOT)副廳長Matt Deitchley指出，州警正加強施工區超速取締，並兼顧員警執勤安全與執法效率。他透露，全州目前已有四台施工區安全攝影機投入試辦，預計今年夏天將拓展部署至印州西北部，以降低高速公路危險駕駛行為。

州議會目前僅核准四台試行設備，且設有嚴格使用規範。Deitchley表示，試辦成果顯示攝影機已顯著降低車速，州府希望未來能延續該計畫。