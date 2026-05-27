芝國殤長周末40中槍1死 致命槍案16年最低

芝加哥警察在國殤日連假期間於街頭加強巡邏。(芝警局臉書)

國殤日連假期間，芝加哥 全市再度籠罩在槍暴陰影下。根據芝加哥警方統計，從22日下午5時至26日凌晨5時間，全市共計有至少40人遭遇槍擊 ，其中一人不幸身亡。不過，儘管25日晚間至26日凌晨槍案驟增，短短數小時有14人中槍，但全市整體致命槍擊案數量，仍可望創下至少16年來國殤日連假期間的最低紀錄。

本次連假唯一一起死亡案例，為一名2歲男童賈蒙特·肖(Jamonte Shaw)於24日在住所不幸自戕身亡，警方已逮捕一名31歲男子。

在本次連假的槍擊地圖中，雖然緊鄰華人 聚居區的橋港區(Bridgeport)與麥金利公園區(McKinley Park)核心住宅區內並未直接傳出群體槍案，但與其相鄰的西南區(Southwest Side)及西區(West Side)多個社區卻接連爆發激烈槍戰，讓周邊居民神經緊繃。

其中，最嚴重的群體槍擊事件發生在與麥金利公園區相隔不遠的小村(Little Village)社區。24日凌晨3時左右，警方在鄰近的南華盛頓大道(South Washtenaw Ave.)2500街區驚聞密集槍響，隨即趕往現場發現四名青少年(含兩名16歲少女、一名14歲少年及一名18歲女子)集體中槍，槍手隨後逃逸。僅約15分鐘後，同屬小村區的南基勒大道(South Keeler Ave.)2200街區再度爆發槍擊，導致三名男子受傷送醫，其中一名29歲男子身中多槍、傷勢危殆。

此外，在距離橋港區西側車程不遠的北朗代爾(North Lawndale)社區，24日清晨4時40分許，一名25歲女子在南聖路易斯大道(South St. Louis Ave.)的住宅內突遭窗外射入的子彈擊中，傷勢嚴重。連假期間，傷者多被緊急送往鄰近該區域的西區權威醫療中心「西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)」救治。

除上述槍案外，西區的奧斯汀(Austin)社區在25日晚間11時也發生4人聚集在路邊時遭無差別掃射的集體槍案；芝加哥大學所在的海德公園(Hyde Park)區東55街區，則有3名青少年在戶外聚會時集體中槍送醫。其餘零星槍案則分布於Humboldt Park、Englewood及北區的Edgewater等地。警方目前正對多起案件展開深入調查，多數嫌疑人仍在逃亡中。