國安疑慮升溫 中資購地引關注 38州推進或修訂相關法案

俄亥俄州華人協會積極抗議該州的購地限令。(俄州華人協會)

曾於2022年代表共和黨 角逐伊利諾州 州長、現正積極布局再戰的現任共和黨州長候選人兼前州參議員貝利(Darren Bailey)，日前於社群媒體上公開發文，強硬宣示若當選州長，將立法全面禁止中國共產黨及中國所有的實體購買伊利諾州的農地。他並在文中直指：「我們的土地是不賣的(Our land is not for sale)。」

這番言論再度將「中資購買美地」的敏感政治與國安話題推向風口浪尖。身為第三代農場主經營者的貝利，此舉不僅是為了吸引中西部農業選民的共鳴，也精準呼應了當前全美共和黨陣營對於糧食安全與潛在間諜活動的強烈擔憂。

自2021年起，全美各州對外國實體，特別是中國、俄羅斯、北韓、伊朗等「外國敵對勢力」持有土地的立法限制呈現爆發式增長。據百人會(Committee of 100)的法律智庫統計，光是在2025年一年內，全美就有多達38州的議會討論或推進、修訂了禁止外國敵對勢力購置地產的法案。

目前全美有11個州的現行法律，直接把中國公民與中資列為明確禁止或限購對象。這11個州分別是：佛羅里達州、德州、阿肯色州、喬治亞州、印第安納州、內布拉斯加州、奧克拉荷馬州、南達科他州、田納西州、西維吉尼亞州、愛達荷州。

其中佛州、德州為這波立法的領頭羊，兩州先前已通過全美最嚴厲的法律，禁止中國公民與中資企業購買軍事基地附近的敏感房地產及農業用地。

中西部農業大州俄亥俄州的限購手段也正在升級。俄州早在2023年就已通過「保護國家安全與拯救農地法」，禁止被州政府列入黑名單的外國敵對勢力購買當地農地。

該州議會近期正全力推進一項更激進的「俄亥俄州財產保護法案」(HB 1/SB 88)，計畫將禁令範圍從農業用地，大幅擴展至軍事基地以及水廠、電廠、鐵路等「關鍵基礎設施」周邊10到25哩內的所有房地產。此提案受到當地亞裔、房仲協會的強烈反彈，目前兩黨議員正針對法案細節與豁免條款進行激烈的拉鋸與條文修正。

除了地方政府外，聯邦層級的限制手段也正在步步緊逼。國會眾議院「「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)5月提出了「保護美國農地與敏感區域免受外國敵對勢力侵害法案(Protecting U.S. Farmland and Sensitive Sites from Foreign Adversaries Act)」。該項跨黨派法案旨在堵住聯邦監督漏洞，嚴格審查並杜絕中資在全美軍事基地、敏感基礎設施周邊購買房地產。

亞裔權益團體與民權律師紛紛對此提出抗議，指許多地方法案的字眼定義模糊，容易將限制範圍擴大至合法的華人綠卡持有者或普通移民，涉嫌違反憲法並助長對亞裔群體的歧視與仇恨。