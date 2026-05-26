交流新風潮 首屆芝城摜蛋盃錦標賽圓滿落幕

倪愛榮(右二)、劉紅(左一)頒獎給第二名組員代表賀鑫。(特派員黃惠玲／攝影)

由大芝加哥華人 婦女商會、美亞健康協會及美中地區華僑華人聯盟聯合主辦，美中總商會芝加哥冠名贊助的「美中商會芝加哥摜蛋盃」第一屆錦標賽決賽，23日在美亞健康協會辦公樓成功舉辦，

婦女商會會長倪愛榮介紹，第一屆比賽中，初賽有近百名選手參加，36人進入決賽。她說，「摜蛋」是起源於中國江蘇淮安的一種撲克牌團隊博弈遊戲，目前已獲得中國國家體育總局的認可。簡單來說，它是「升級(拖拉機)」、「四人結對(打對家)」與「跑得快(爭上游)」的結合體，使用兩副撲克牌，由四人分為兩組進行對抗。

美亞健康協會主任劉紅表示，這項遊戲需要很好的攻防默契，因此非常適合用來拉近人際關係、打破僵局，成為職場與社區建立人脈的新型「社交密碼」。此外，遊戲中的高強度的腦力激盪，還能益智與預防認知衰退。這項門檻低、普及度高的大眾體育項目，它能提供健康的娛樂排解，減少孤獨感，提升社區居民與長者的心理幸福感與參與感。

當天比賽主打「友誼第一，比賽第二」，初賽吸引近百名選手共襄盛舉，最終36位好手挺進決賽。

經過多輪精彩對決，決賽結果最終出爐：由耿靖組勇奪冠軍寶座，賀鑫組與苗力組則分別榮獲亞軍與季軍。前三名均獲獎金、獎盃鼓勵。

冠名贊助商代表賀鑫皆表示，摜蛋比賽不僅豐富了僑胞的文化生活，更能助力全民健身與心理幸福。

中地區華僑華人聯盟已擬定長遠計畫，預計在未來幾年內將「摜蛋錦標賽」陸續推廣至美國中西部各州，讓這項兼具益智與社交的體育運動在海外發揚光大。

決賽賽況。(特派員黃惠玲／攝影)