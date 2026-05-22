房價及生活成本高+職涯受限 波士頓25%年輕人想遷離

一項調查顯示，麻州與加州、紐約州、伊利諾州及新澤西州並列，成為 2025 年全美境內淨人口流出最嚴重的州之一。(U-Haul官方臉書)

就在波士頓 市長吳弭 (Michelle Wu)因向「酷兒與跨性別」移民發放500元的按摩及瑜珈代金券而引發輿論非議之際，大波士頓地區及整個麻州 正面臨年輕人口流失的嚴峻危機。大波士頓商會(GBCC)最新發布的調查顯示，房價高、職涯受限以及「高生活成本」壓垮當地青年而引發逃離波士頓趨勢。

大波士頓商會最新發布的調查顯示，該地區20至30歲的年輕居民中，有超過25% 的人明確表示「未來五年內很可能離開」。顯然，吳弭市府近期推出的 LGBTQ+「健康津貼」等政策，並不足以成為年輕人留守這座已陷入近5000萬財政赤字城市的理由。

大波士頓商會與HIT Strategies合作開展了這項「2026年年輕居民調查」，旨在探討地區雇主與政策制定者該如何留住當地的青年才俊。然而，這家非營利組織得到的調查結果卻令人大跌眼鏡。

在表示「可能離開大波士頓地區」的四分之一受訪者中，約有半數打算繼續留在麻州其他區域，而另一半則計畫直接搬離麻州。在這些打算徹底告別麻州的年輕人中，近半數將目標瞄準了美國的東南部和西南部。

調查指出，影響大波士頓青年決定去留的核心因素包括：工作機會、租金成本、治安環境以及買房定居的可能性。

大波士頓商會稱：「該地區的高生活成本依然是青年面臨的主要包袱。住房壓力與職涯成長空間受限，正逐漸壓過留在這裡的機會價值。」許多人正被東南部與西南部的省錢誘惑所吸引，希望在不傾家蕩產的前提下實現買房或租房的夢想。

根據先鋒公共政策研究所(Pioneer Institute for Public Policy Research)的數據，麻州與加州、紐約州、伊利諾州及新澤西州並列，成為 2025 年全美境內淨人口流出最嚴重的州之一。相反地，最能吸引外州人口移入的則是南卡羅來納州、愛達荷州、北卡羅來納州、德拉瓦州與田納西州。

其中，南卡成為2025年全美人口成長最快的州，總人口激增1.5%，有超過4.1萬人選擇移居至此。

搬家服務公司HireAHelper的「2026年人口遷移報告」指出，南卡之所以具備如此強大的吸納力，關鍵在於親民的生活成本與強勁的就業市場。報告寫道：「受惠於物流、醫療保健和高端製造業的持續增長，該州已悄然成為東南部最強勁的就業市場之一。隨著企業沿著主要交通走廊和沿海大都市擴大業務，勞工自然蜂擁而至。」

分析指出，雖然南卡的生活成本在全美僅處於中等水準，但其去年提供的職缺與工作機會幾乎無人能及。這表明「就業機會的增長，而非單純的低物價，在吸引新居民方面發揮了決定性作用」。

輿論與民意代表指出，如果大波士頓地區和麻州希望在未來與這些具備成本優勢的州抗衡，吳弭或許應將施政重心從「補貼移民的福利政策」轉移，更加專注於協助本地那些連基本生活都難以維持的年輕居民。