歹徒冒充芝華埠培德學校 行騙餐館商家已數萬元

芝加哥華埠 社區近期驚傳多起鎖定本地商家的惡意詐騙案。培德基督教學校日前發出聲明證實，在過去短短幾周內，華埠已連續發生三宗手法如出一轍的虛假大額訂單詐騙，歹徒涉嫌冒充該校同工向多間餐館與商戶行騙，金額高達一萬至兩萬元，呼籲社區提高警覺。

校方向本報記者指出，這批詐騙份子看準學校在社區的信譽，冒充校方同工與行政人員，致電或登門向本地餐館、商家下達高額的虛假物資或餐點訂單。商家在未經多方核實的情況下，極易落入歹徒設下的金錢陷阱。

目前培德基督教學校正全力配合執法部門展開調查，並已將蒐集到的相關詐騙行為與線索正式向警方報案。校方特別提醒華埠的社區居民及所有商戶，近期若接獲任何聲稱代表培德基督教學校提出的可疑要求，或是金額異常的大額訂單，務必先行致電學校官方管道進行雙重核實，切勿盲目代購或墊付資金。

警方與校方共同呼籲，若有商戶懷疑自己曾接獲類似的可疑詐騙聯絡，或已發現有不法分子冒用培德基督教學校名義進行欺詐活動，請立即撥打911或與當地警局聯繫通報，以免更多無辜商家受害。