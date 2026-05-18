我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

芝華埠華德小學科學老師 獲金蘋果教學獎

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)
里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)

芝加哥華埠附近的華德小學(James Ward Elementary School)科學與健康教師里奇蒙(Misty Richmond)，日前榮獲伊利諾州教育界重要榮譽「金蘋果卓越教學獎」(Golden Apple Award for Excellence in Teaching)，成為今年全州10名獲獎教師之一。

任教超過20年的里奇蒙，目前負責該校七、八年級科學與健康課程。校方特別安排驚喜頒獎儀式，對這份肯定感到格外驚喜與謙卑的她說：「最感動的是，有人願意因為我的努力而肯定我。」

金蘋果獎是伊州最具代表性的教師獎項之一，今年從全州近600件四至八年級教師提名中選出得主。里奇蒙除了可獲5000元獎金外，還將獲得前往西北大學(Northwestern University)進修的帶薪研修機會。

里奇蒙坦言，自己年輕時其實並不喜歡科學，雖然母親曾任特教老師，但她從未想過投入教育界。直到在芝加哥伊利諾大學(UIC)就讀生物系時，受到化學教授Donald Wink啟發，才真正愛上科學與教學。

如今已成為「國家委員會認證教師」(National Board Certified Teacher)的她，長期致力於讓科學課程更生動有趣，也特別重視學生的思考過程與參與感。

由於華德小學擁有高比率的華裔學生，里奇蒙也經常與英語學習課程教師合作，協助剛接觸英語的學生融入課堂。

校長佩瑞茲(Lupe Perez)表示，即使部分家長不熟悉英語，仍能感受到里奇蒙對學生帶來的正面影響，許多家長甚至曾親自到校向她致謝。

除了課堂教學外，里奇蒙也積極參與校務發展，包括擔任學生意見委員會與行為健康團隊成員，協助學生提出校園改善方案，並參與推動學校朝STEM教育方向發展。

對里奇蒙而言，比起科學本身，她更享受的是讓學生愛上科學。她說，能因為「做自己熱愛的事情」而獲得肯定，是最幸福的事。

里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)
里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)

里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)
里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)

芝加哥 華埠 伊州

上一則

華府信仰的島嶼特展 體驗台灣民俗文化

下一則

眾院司法委員會 批費城高層檢警庇護犯罪移民

延伸閱讀

芝培德學校首次參加科學賽 3學生獲佳績

芝培德學校首次參加科學賽 3學生獲佳績
澤塔特許學校法拉盛新校區 8月開學

澤塔特許學校法拉盛新校區 8月開學
紐約25學區委員會討論大學點新高中 預計2027年啟用設600個座位

紐約25學區委員會討論大學點新高中 預計2027年啟用設600個座位
紐約市公校開支創高 學生數、成績卻低迷

紐約市公校開支創高 學生數、成績卻低迷

熱門新聞

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
距離芝加哥約50分鐘車程的洛克福德市，躍居全美熱門房市之一。(洛克福德市官方臉書)

美國房市風向轉變 德州重跌中西部翻紅

2026-05-15 09:48
美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)

費城機場男子藏4.4萬現金闖關　警犬一聞秒露餡

2026-05-15 09:05
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

2026-05-13 20:42
芝加哥大學宣布為家庭收入低於25萬元的大學部學生，提供免學費待遇。(芝大臉書)

芝大宣布 年收低於25萬免學費 不到12.5萬還包吃住

2026-05-14 09:15

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬