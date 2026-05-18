芝華埠華德小學科學老師 獲金蘋果教學獎

里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)

芝加哥華埠 附近的華德小學(James Ward Elementary School)科學與健康教師里奇蒙(Misty Richmond)，日前榮獲伊利諾州教育界重要榮譽「金蘋果卓越教學獎」(Golden Apple Award for Excellence in Teaching)，成為今年全州10名獲獎教師之一。

任教超過20年的里奇蒙，目前負責該校七、八年級科學與健康課程。校方特別安排驚喜頒獎儀式，對這份肯定感到格外驚喜與謙卑的她說：「最感動的是，有人願意因為我的努力而肯定我。」

金蘋果獎是伊州 最具代表性的教師獎項之一，今年從全州近600件四至八年級教師提名中選出得主。里奇蒙除了可獲5000元獎金外，還將獲得前往西北大學(Northwestern University)進修的帶薪研修機會。

里奇蒙坦言，自己年輕時其實並不喜歡科學，雖然母親曾任特教老師，但她從未想過投入教育界。直到在芝加哥伊利諾大學(UIC)就讀生物系時，受到化學教授Donald Wink啟發，才真正愛上科學與教學。

如今已成為「國家委員會認證教師」(National Board Certified Teacher)的她，長期致力於讓科學課程更生動有趣，也特別重視學生的思考過程與參與感。

由於華德小學擁有高比率的華裔學生，里奇蒙也經常與英語學習課程教師合作，協助剛接觸英語的學生融入課堂。

校長佩瑞茲(Lupe Perez)表示，即使部分家長不熟悉英語，仍能感受到里奇蒙對學生帶來的正面影響，許多家長甚至曾親自到校向她致謝。

除了課堂教學外，里奇蒙也積極參與校務發展，包括擔任學生意見委員會與行為健康團隊成員，協助學生提出校園改善方案，並參與推動學校朝STEM教育方向發展。

對里奇蒙而言，比起科學本身，她更享受的是讓學生愛上科學。她說，能因為「做自己熱愛的事情」而獲得肯定，是最幸福的事。

里奇蒙(中)深受學生喜愛。(華德小學提供)