穩居全美第3大城 芝加哥人口連續第3年成長

芝加哥市的人口連續第三年出現成長。(特派員黃惠玲／攝影)

根據美國人口普查 局(U.S. Census Bureau)14日公布的最新數據，芝加哥 人口已連續第三年成長，顯示這座全美第三大城市正逐步從疫情 期間的人口流失中恢復。

最新統計顯示，芝加哥2025年人口達273萬1585人，較2024年增加5253人，穩居全美第三大城市。

疫情期間，芝加哥人口曾大幅減少約6萬5000人。2020年人口普查時，芝加哥人口為274萬6388人，其後連續兩年下滑，到2022年降至268萬609人。不過，自2023年起，人口開始穩定回升。

儘管如此，目前人口仍未恢復至疫情前水準。根據統計，芝加哥仍需再增加約1萬6700名居民，才能完全填補自2020年疫情爆發以來的人口流失。

芝加哥市長強森辦公室發言人表示：「隨著芝加哥持續打造更安全的社區，加上生活成本相較其他美國主要城市更為可負擔，越來越多人選擇來芝加哥旅遊、投資與定居，並不令人意外。這項數據只是近期一連串重要里程碑中的最新一項。」

除了人口持續增長外，芝加哥歐海爾國際機場也在上個月重新奪回「全球最繁忙機場」地位，以飛機起降架次居世界之冠。

在芝加哥六郡都會區中，人口流失最多的是西塞羅區(Cicero)，共減少266人；其次為瓦其根區(Waukegan)，減少250人。

至於人口成長方面，除了芝加哥外，增幅最高的是位於芝加哥西郊遠郊的普蘭菲爾德市(Plainfield)，2025年新增1218名居民；緊追在後的是靠近奧羅拉(Aurora)的歐斯威格(Oswego)，新增1210人。