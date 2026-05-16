美國房市未來1年風向轉 德州跌、中西部翻紅

距離芝加哥約50分鐘車程的洛克福德市，躍居全美熱門房市之一。(洛克福德市官方臉書)

最新房市預測顯示，美國房地產市場正快速分化。根據房地產網站Zillow最新報告，中西部與紐約上州 多個平價中型城市，因房價可負擔與產業投資帶動，正成為全美最熱門市場；相反地，疫情期間曾暴漲的陽光帶(Sun Belt)與墨西哥灣 沿岸城市，房價則面臨明顯修正。

Zillow預測，在其追蹤的894個房市中，至2027年3月共有572個市場將上漲、309個下跌、14個持平，全美平均房價則幾乎零成長，較上月預估的0.5%漲幅大幅下修。

其中，紐約上州的雪城(Syracuse)預估未來一年房價將上漲5%，居全美之冠；伊利諾州的洛克福德(Rockford)與新澤西州的大西洋城(Atlantic City)預估上漲4.5%；紐約州西部的羅徹斯特(Rochester)與紐約州中部偏北的尤提卡(Utica)也持續升溫。

分析指出，雪城受惠於美光科技(Micron Technology)計畫興建大型半導體工廠，未來預計帶來超過10萬名高薪工作人口，成為帶動當地房市的重要推力。當地房價中位數目前約17.9萬元，遠低於德州 奧斯汀或科羅拉多州的丹佛等大城市。

至於洛克福德這座伊州製造業城市因房價仍比全美中位數低約65%，吸引大量芝加哥郊區與外州買家。當地房仲指出，在許多大城市購屋族被高房價擠出市場之際，洛市的可負擔性反而成為最大優勢。

與此同時，疫情期間最熱門的陽光帶城市卻開始降溫。跌幅最大的城市為路易斯安納州的侯馬(Houma)，預估未來一年房價將下跌7%；路州查爾斯湖(Lake Charles)下跌5.6%；德州奧斯汀下跌4.6%；路州紐奧良(New Orleans)下跌4.4%；路州什里夫波特(Shreveport)則下跌3.6%。丹佛與部分加州城市也面臨壓力。

其中，路易斯安納州受到高保險費與氣候風險衝擊尤其嚴重。當地2024年平均房屋保險費高達1萬964元，許多房貸交易甚至因保費過高而取消。侯馬約99%的房產未來30年將面臨嚴重洪水風險。

最具代表性的房市反轉案例則是奧斯汀。2020至2022年間，當地房價中位數從32.5萬元暴漲至55萬元，兩年間大漲近70%；但2023年出現15.5%的歷史性跌幅，之後兩年仍持續修正。

根據房產網站Redfin統計，奧斯汀目前賣家數量比買家多出128%，房屋平均上市超過90天。Redfin首席經濟學家費爾韋瑟(Daryl Fairweather)指出，全美目前已出現2013年以來最大的賣壓，房價下跌主要集中在「賣家多於買家」的市場。