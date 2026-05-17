司法部疑暗中癱瘓移民法援 逾900機構受害

包括「TRP 移民正義項目」(The Resurrection Project)在內的十多家組織，連署要求司法部、國會恢復對移民法律援助。(TRP移民正義項目臉書)

全美多個移民 權益組織聯合發表抗議聲明，指責美國司法部 (DOJ)正在暗中癱瘓一項已實施超過60年的重要專案「認證與許可計畫」(Recognition and Accreditation Program)。該計畫長期致力於為無法負擔私人律師費用的勞工家庭，提供具專業水準且可負擔的移民法律援助。

聯署組織指出，司法部在未發布公告、未舉行聽證會且未通知任何相關機構的情況下，突然將負責管理該計畫的資深律師調離原職，改派其擔任入門級法律文員。

此舉直接衝擊了全美超過900家非營利組織及2600名獲認證代表。這些機構與個人長期仰賴此計畫的認證，才能合法地為移民社區提供服務。

聲明表示，美國移民法律服務的供需缺口極其嚴重：全美平均每1413名有法律需求的移民，僅能分配到1家慈善性質的法律服務提供者。

「認證與許可計畫」正是填補此缺口的關鍵。該計畫培訓具備雙語及雙文化背景、且擁有移民經驗的社區成員，在通過嚴格訓練、道德背景審查及司法部審核後，授權他們提供免費或低成本的法律諮詢。這項計畫不僅不花費納稅人的錢(薪資由社區組織承擔)，還能有效緩解法院積案並預防移民詐欺。

包括「TRP 移民正義項目」(The Resurrection Project)在內的十多家組織，對司法部及國會提出以下訴求：

對司法部：立即恢復高級律師職務與認證審核權。公開承諾持續運作，並加快處理積壓的申請案件。停止任何試圖透過行政手段削弱計畫的行為。

對國會：行使監督權，要求司法部說明人事調動及業務移轉的具體原因。保護這項低成本、高效率且能預防詐欺的計畫。

參與聯署機構，還有韓美家庭聯盟(Hanul Family Alliance)、拉丁美洲政策論壇(Latino Policy Forum)、伊利鄰里中心(Erie Neighborhood House)等13家組織。