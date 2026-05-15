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赤字擴大 芝公校擬裁700教師、增班級人數

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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CPS執行長金恩(Macquline King)表示，學區面臨高達7.32億元的財政赤字，將採取裁員因應。(CPS臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)12日向各校校長發出預算預警，計畫在下學年縮減常規教師編制。此舉標誌著CPS三年來首次因預算赤字直接衝擊教室資源，預計將導致班級人數增加，並引發數百名教師失業的風險。

根據CPS公布的新政策，全校各年級的「師生比例」將全面調升1人。以高貧困地區的小學為例，原本每22名學生配置一名教師，下學年將改為每23名學生配置一名。

儘管CPS官員在媒體簡報中拒絕透露具體的撙節金額或裁員總數，但根據分析，新的配額公式預計將有700至800名教師面臨解僱。若以教師平均年薪10萬元計算，此舉可為學區省下約7000萬至8000萬元。此外，部分規模較小的學校也將失去副校長(AP)職位。

CPS執行長金恩(Macquline King)表示，學區面臨高達7.32億元的財政赤字，較先前預估的5.2億顯著擴大。她指出，預算危機的主因在於「聯邦疫情救助資金」即將耗盡，加上學生人數持續下降。

數據顯示，與2019年相比，CPS的學生人數減少了4.5萬人，但截至去年9月，員工數反而增加了8000多人。

雖然縮減了常規教師，但CPS表示將增加在特殊教育教師、教室助理、物理/職業治療師及言語治療師方面的支出，以應對日益增加的特教需求與英語學習者(ELL)。

為了降低衝擊，學區對教師裁減設定了上限：小學每校最多裁減四名，高中最多裁減六名。學區教育長阿薩夫(Karime Asaf)說，即使員額變動，班級人數仍會遵守2025年「芝加哥教師工會」(CTU)合約所規定的上限(如幼稚園25人、小學高年級30人)。

這筆巨額赤字的最終規模仍有變數，關鍵在於市長強森是否會再次動用「稅收增額融資」(TIF)資金挹注教育，以及州政府是否會修訂撥款公式。

CTU副主席波特(Jackson Potter)對此發表嚴厲批評，指責州政府拒絕履行法律規定的證據導向撥款公式，才導致 CPS 陷入困境。

各校校長現在必須與「地方學校理事會」(LSC)合作，決定如何分配有限的自由裁量資金，以盡可能留住教師。各校最終預算案需在6月9日前提交。

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