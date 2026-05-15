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芝加哥大學宣布 家庭年收入低於25萬元免學費

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥大學宣布為家庭收入低於25萬元的大學部學生，提供免學費待遇。(芝大臉書)
芝加哥大學宣布為家庭收入低於25萬元的大學部學生，提供免學費待遇。(芝大臉書)

芝加哥大學(University of Chicago)宣布，自2027年秋季起，家庭年收入低於25萬元的大學部學生，將可享免學費待遇，芝大也成為全美最新一所擴大中產階級學費補助的頂尖大學。

校方表示，新政策旨在降低中產與中上階層家庭的教育負擔。根據規定，家庭年收入低於25萬元、且資產屬於一般水平的學生，可免除學費；若家庭年收入低於12.5萬元，學生還可獲得免費住宿、餐飲及其他雜費補助。校方指出，「一般資產」包括適度儲蓄與自住房屋等。

目前芝加哥大學本科生每年就學成本已逼近10萬元。本學年度學費、住宿與各項費用總計達9萬8300元，較前一年增加3.5%，其中單純學費約為7萬1000元。

芝加哥大學校長阿利維薩托斯(Paul Alivisatos)在聲明中表示，芝大向來以聚焦知識探索、企圖心與學術嚴謹著稱，如今進一步提升教育可負擔性，希望確保最優秀的學生都能進入芝大就讀。

校方指出，目前芝大大學部學生平均每人獲得約7萬5000元助學金，全校每年發放的財務補助總額約達2億2500萬元。

近年來，美國多所名校陸續推出類似政策，以提升高等教育可及性並減輕家庭負擔，包括哈佛大學(Harvard University)、哥倫比亞大學(Columbia University)及麻州理工學院(Massachusetts Institute of Technology)等學府，都已對年收入約15萬至20萬元以下家庭提供免學費方案。

在芝加哥地區，西北大學(Northwestern University)目前也為多數家庭年收入低於15萬元的學生提供免學費待遇，而家庭收入低於7萬元的學生，多數可享全額免費就學。

此次新措施也是芝加哥大學近年擴大教育機會政策的一部分。例如「UChicago Promise」計畫，便為部分芝加哥公立學校(Chicago Public Schools)與芝加哥社區學院(City Colleges of Chicago)畢業生提供全額學費獎學金。此外，芝加哥公校教師、芝加哥警察與消防員子女，也符合全額學費補助資格。

哈佛大學 芝加哥

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