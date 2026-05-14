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最低工資76%封頂 芝小費員工加薪暫緩

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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一名芝加哥的麥當勞員工正在準備咖啡。(美聯社)
一名芝加哥的麥當勞員工正在準備咖啡。(美聯社)

芝加哥市議會勞動力發展委員會(Committee on Workforce Development)12日在未獲得市長強森參與的情況下，通過了一項關鍵的折衷法案。該方案將凍結小費員工(Tipped Workers)的時薪增長，將其維持在最低工資的76%，大型餐廳將凍結兩年，而小型餐飲業則長達四年。

強森此前堅稱，凍結工資是「企業資助的有組織行為」，企圖將通膨成本轉嫁給非裔與拉丁裔勞工。然而，新任區長伯內特(Walter R. Burnett，27區)提出的折衷方案雖然未能讓任何一方完全滿意，但最終獲得了各方接受。

根據通過的方案，原本預計逐步取消小費員工「低於最低工資」(Subminimum Wage)的進程將被延緩。其中大型餐廳與酒吧小費時薪凍結於最低工資的76%，為期兩年。而小型餐飲業(3至21名員工)可繼續支付當前比例的時薪，凍結期長達四年。

伯內特指出，此舉是為了保護作為社區命脈的小型餐廳，給予他們更多時間應對經營成本壓力。他也坦承並未與市長商討此計畫。

伊利諾州餐廳協會(IRA)會長托亞(Sam Toia)雖然更傾向其他方案，但為了行業生存，他勉力同意了這項「不理想但可行」的妥協。托亞表示：「經營者需要時間調整，以維持營門大開並保留員工。突然的變動可能導致工時縮減、菜單漲價或服務費增加。」

另一方面，勞權團體「公平工資聯盟」(One Fair Wage)的賈雅拉曼(Saru Jayaraman)也對在生活成本飆升之際凍結工資感到心寒，但表示可以接受，前提是這必須是最後一次談判，不得再翻案。

若無此最新的凍結方案，目前時薪為12.62元的小費員工，原定將迎來更大幅度的加薪。該折衷方案下周將送交全體市議會進行最後表決。

根據法律規定，若小費員工的時薪加上小費仍未達到全市最低工資標準，餐廳雇主必須補足差額。

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