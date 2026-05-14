我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

清理住家接觸鼠糞？伊州1居民疑染漢他病毒

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥衛生局提醒民眾留意漢他病毒。(芝衛生局臉書)
芝加哥衛生局提醒民眾留意漢他病毒。(芝衛生局臉書)

伊利諾州衛生官員12日宣布，正在調查一起潛在的漢他病毒(Hantavirus)病例。初步調查顯示，此個案與近期引發國際關注的郵輪爆發事件並無關聯。

伊州衛生汀(IDPH)指出，該名患者為溫納貝戈郡(Winnebago County)居民，該民眾疑似是在清理房屋時，透過接觸鼠類排泄物而感染病毒。該患者僅出現輕微症狀，且目前已經康復，並未住院治療。

州政府官員表示，該名患者近期並無國際旅遊史，也未曾與該郵輪疫情的任何患者有過接觸。此外，此個案所涉及的是不同種類的病毒株。

伊州衛生汀在聲明中表示：「與造成郵輪疫情、具備人傳人能力的『安地斯病毒株』(Andes strain)不同，北美的漢他病毒株目前並無人際傳播的紀錄。」官方同時重申，對於伊州居民而言，感染任何類型漢他病毒的風險依然維持在極低水平。

目前該個案樣本已送往美國疾病管制與預防中心(CDC)進行實驗室檢測以確認診斷，預計檢測結果需耗時約 10 天。

近期引發高度關注的「宏迪亞斯號」(MV Hondius)郵輪疫情，是於4月1日從阿根廷出發後爆發。截至目前，該郵輪疫情已導致三人死亡，共有九例確診。漢他病毒的症狀包括發燒、畏寒及肌肉痠痛，通常在暴露後一至八周內發作。

伊州與芝加哥公共衛生局證實，該郵輪上的乘客名單中並無伊利諾州居民。

根據官方數據，自1993年以來，伊利諾州累計僅出現過七例漢他病毒個案，最近的一例發生於2025年3月。衛生官員提醒，民眾在清理可能被齧齒類動物汙染的空間(如閣樓、地下室或倉庫)時，應採取適當防護措施，避免揚起灰塵，以降低感染風險。

伊州 伊利諾州 郵輪

上一則

漢他病毒郵輪兩乘客抵亞城 檢測呈陰性

下一則

最低工資76%封頂 芝小費員工加薪暫緩

延伸閱讀

曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒
紐時揭漢他病毒預防關鍵「清理鼠糞1動作恐吸入病原」

紐時揭漢他病毒預防關鍵「清理鼠糞1動作恐吸入病原」
新州2居民 接受漢他病毒監測疑接觸染疫郵輪旅客 CDC列三級緊急事件 多國追蹤相關案例

新州2居民 接受漢他病毒監測疑接觸染疫郵輪旅客 CDC列三級緊急事件 多國追蹤相關案例
搭漢他病毒郵輪 加州乘客返家隔離

搭漢他病毒郵輪 加州乘客返家隔離

熱門新聞

趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
芝市中心有許多公寓大樓出租。(特派員黃惠玲／攝影)

慘賠4萬 芝職業租霸一招法律漏洞掏空房東

2026-05-12 09:38
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

2026-05-13 20:42
德州檢察長派克斯頓(圖)控告華人在德州經營的公司Golden Qi Holdings LLC，涉嫌宣傳實際上並不存在的托兒機構，以每份2萬元價格販售H-1B簽證。(美聯社)

德州華人偽裝合法托兒機構 H-1B簽證1份賣2萬

2026-05-12 20:46
開刀示意圖。(圖/AI生成)

醫生手術「摘錯病人器官」致死理由荒謬 還騙家屬是病變

2026-05-09 22:40

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了