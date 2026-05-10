庇護政策成盾牌？芝去年釋放逾400非法移民前科犯

過去半年，移民執法人員在芝城逮捕許多移民。(華埠更好團結聯盟提供)

根據保守派法律組織取得的最新公共紀錄顯示，在川普政府2025年加強移民執法期間，芝加哥 地區官員釋放了超過400名因刑事指控被捕的非法移民 。此數據再度引發各界對伊州「庇護 政策」是否危害公共安全的激烈辯論。

保守派法律組織「美國優先法律」(America First Legal)律師斯科利諾斯(Will Scolinos)在接受福斯新聞數位頻道(Fox News Digital)採訪時指出：「庫克郡與伊州政府已將庇護政策變成了犯罪非法移民的致命盾牌。」他說，儘管聯邦移民與海關執法局(ICE)明確發出拘留令，當地仍釋放數百名非法移民， 此舉危及美國公民的生命。

伊州現行法律通常禁止州及地方執法部門配合ICE的拘留令，除非聯邦政府能出示刑事逮捕令。這種「庇護政策」已成為當前政治的引爆點，川普政府多次指責民主黨籍州長未能移交非法移民，導致社區安全陷入危機。

對此，國土安全部(DHS)發言人表示：「逮捕並移除街頭犯罪非法移民最安全的方式就是執行拘留令。由於庇護城市拒絕與ICE合作，犯罪分子被從監獄釋放回美國社區，進而引發更多犯罪。」

這場爭議在今年3月達到頂峰。來自委內瑞拉的非法移民梅迪納-梅迪納(Jose Medina-Medina)涉嫌槍殺18歲的芝加哥大學生高曼(Sheridan Gorman)。紀錄顯示，梅迪納-梅迪納曾於2023年因商店盜竊案被捕，但隨後獲釋而非遭到遣返。

總統川普將此慘案歸咎於伊利諾州的庇護政策；而州長普立茲克則反擊總統將悲劇「政治化」，並呼籲聯邦政府應提供更多公共安全經費，而非僅僅指責地方政府。

儘管國土安全部聲稱約70%的ICE逮捕行動涉及具刑事犯罪紀錄的非法移民，但民主黨人則引用自由意志派研究機構「卡托研究所」(Cato Institute)的數據反駁。該研究指出，非法移民被定罪的比例遠低於美國本土出生的公民。然而，批評者稱，已被刑事拘留的非法移民群體，其風險顯然高於一般非法移民人口。

普立茲克一直是反對聯邦驅逐行動的領軍人物。他2021年簽署了「伊州前行法案」(Illinois Way Forward Act)，嚴禁地方執法機構與聯邦簽署移民執法契約。」

目前，川普政府已威脅將對拒絕配合聯邦移民執法的城市(包括芝加哥)扣留聯邦經費。這場地方與聯邦、庇護政策與公共安全之間的法理與政治大戰，預計將持續升溫。