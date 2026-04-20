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芝城極端降雨恐成常態 研究警告防洪工程或不再適用

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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極端氣候加劇，芝加哥地區遇下雨就淹水的機率也增高。(本報檔案照片)
極端氣候加劇，芝加哥地區遇下雨就淹水的機率也增高。(本報檔案照片)

伊利諾近來頻頻暴雨，根據伊州大學研究人員發布「第 76 號公告」(Bulletin 76)，受氣候變遷影響，未來25年內極端降雨將會變得更加劇烈。研究人員直言：「過去被視為安全與充足的防洪標準，在未來可能已不再適用。」

這場危機已醞釀多年，在過去一個世紀裡，芝加哥發生特大暴雨的機率增加了七倍，部分風暴在24小時內的降雨量可超過8.5吋。然而，芝加哥幾十年前設計的下水道系統，在短時間內僅能處理約2吋的降雨。這意味著每逢暴雨，芝加哥的每個社區都面臨淹水風險。

儘管半世紀前動工的「深隧工程」(Deep Tunnel)成功減少了污水直接排入芝加哥河的頻率，並保護了密西根湖的水質，但它卻無法阻止社區下水道系統在暴雨時發生回流。混合著雨水與排泄物的污水湧進居民地下室，摧毀財產並造成嚴重的衛生隱憂。

根據「鄰里技術中心」(Center for Neighborhood Technology)分析，2007年至2016年間，芝市高達96%的聯邦洪水災害索賠來自有色人種社區，包括西側的奧斯汀(Austin)、漢保德公園(Humboldt Park)以及南側的查塔姆(Chatham)。

奧斯汀居民強森(Clabe Johnson)回憶，2023年7月的一場暴雨讓他的公寓瞬間淹沒在四呎深的水中，他的兄弟甚至因殘留黴菌引發呼吸道問題而住院。當地社區領袖Princess Shaw憤怒表示：「人們每逢下雨就感到焦慮。」她批評政府應對緩慢且互相推諉。儘管聯邦政府去年撥款4.26億元用於災後復原，但時隔近三年，這筆資金竟然分毫未動。

面對日益嚴峻的挑戰，專家指出解決之道在於「雙管齊下」，首先為「綠色解決方案」： 透過增加綠地、透水巷弄與能蓄水的公園，在雨水進入下水道前將其吸收。目前市府已耗資2000萬元計畫擴建「綠色巷弄」。再則為「傳統工程升級」： 考慮在遠東南區興建10億元的排水隧道，或在格倫伍德(Glenwood)開發800畝的濕地公園以分洪。

然而，這些計畫動輒耗資數億至數十億元，且工期長達十年以上。伊州氣候學家福特(Trent Ford)警告，到2050年，單日降雨量預計將再增加一吋，因此相關防治勢必得抓緊時間。

氣候變遷 芝加哥 芝城

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