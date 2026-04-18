芝城政治家庭傳人倫悲劇 23歲子殺母後自戕

芭芭拉‧狄爾遭兒子槍殺。(芭芭拉‧狄爾臉書)

芝加哥 西區日前發生震驚社區的命案，前庫克 郡委員會已逝委員丹尼斯‧狄爾(Dennis Deer)之妻與兒子陳屍家中。警方指出，這起家庭悲劇的死者之一為23歲兒子卡立伯‧狄爾(Kaleb Deer)，他涉嫌開槍射殺母親芭芭拉‧狄爾(Barbara Deer，54歲)後自戕。

芝警察局指出，根據驗屍結果顯示，芭芭拉‧狄爾胸部中彈三次，屬他殺；卡立伯‧狄爾則為頭部中彈，判定為自殺，兩人均當場死亡，現場並發現作案槍枝。

案件發生於西阿靈頓街3500號街區。警方表示，事發當天下午接近6時接獲報案，鄰居發現該戶人家的狗在屋外徘徊數小時，情況異常。芝加哥消防局人員破門進入後，在地下室內發現母子兩人倒臥，已無生命跡象。

警方進一步說明，卡立伯‧狄爾疑似在地下室向母親連開數槍後，再以同一把槍結束自己生命。案件目前未發現有外力闖入跡象，亦無其他嫌疑人涉案。

芭芭拉‧狄爾長期活躍於教育與社區服務領域，曾於芝加哥公立學校擔任語言治療師近20年，並創立顧問公司Metamorphosis Health，同時領導非營利組織Juneteenth Illinois。她畢業於Jackson State University，並取得香檳伊利諾大學碩士學位。

其夫丹尼斯‧狄爾於2017年當選庫克郡委員，並擔任郡府衛生與醫療委員會主席，致力推動心理健康與種族不平等議題。後於2024年6月因遺傳性疾病接受雙肺移植後辭世，享年51歲。兩人是在就讀Collins Academy High School時結緣，婚姻長達27年。

丈夫過世後，芭芭拉‧狄爾曾申請接替其未完成任期，最終由前芝市區長史考特(Michael Scott Jr.)獲選。為表彰丹尼斯‧狄爾對社區的貢獻，Lawndale Christian Legal Center亦曾以其名命名社區司法中心。

警方表示，儘管案件已確認為家庭內部悲劇，但仍將持續釐清相關背景與動機。此案再度引發外界對心理健康與家庭壓力問題的關注。