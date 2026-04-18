芝西郊CyrusOne數據中心 噪音擾民惹議

奧羅拉的CyrusOne數據中心早在2024年10月動土，包括州長普立茲克等官員都出席了典禮。(州眾議員Jeff Keicher臉書)

位於芝城 西郊奧羅拉(Aurora)的CyrusOne數據中心，再度因備用發電機噪音引發居民不滿。儘管業者已完成降噪工程，附近住戶指出，上月底發電機運轉時，噪音與震動幾乎未見改善，甚至影響日常生活品質。

該數據中心去年因設備問題，曾連續數日啟動備用發電機，巨大聲響被居民形容為「難以居住」。此後CyrusOne與居民及市府協商，並在去年9月完成針對發電機的永久降噪措施。然而，隨著電力公司ComEd於3月下旬展開基礎設施施工，資料中心再度啟動發電機，噪音問題再次浮現。

住戶卡斯特羅表示，原本寧靜的後院如今長期受機房冷卻設備噪音干擾，生活品質大幅下降。另一名居民伊凡斯則表示，雖較去年略有改善，但仍嚴重影響生活，甚至讓人難以忍受而想暫時離家。

居民賈斯科維亞克則指出，當天測得噪音超過85分貝，與一年前幾乎無異，形同貨車長時間停在家門口運轉。他與其他住戶也反映聞到柴油氣味，加深不適感。

對此，CyrusOne回應表示，發電機已全面封閉並設置隔音牆，且經第三方聲學工程師驗證符合規範。此外，現正進行的電力工程，預期將降低未來使用發電機的頻率。

奧羅拉市府表示，與CyrusOne已於去年10月達成法律協議，要求分階段完成降噪措施，違規者最高可處4萬元罰款。業者下一階段將針對屋頂冷卻設備加裝消音裝置，預計今年內完成。