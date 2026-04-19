伊州歐記健保平均月保費漲26％ 投保人數減4％

伊州歐記健保，今年首度由Get Covered Illinois接手。(Get Covered Illinois提供 )

根據伊利諾州 政府最新數據，今年透過州政府運作的平價健保交易平台(Affordable Care Act Exchange，俗稱歐記健保)購買健康保險的民眾，平均每月保費比去年上漲26%，同時參與投保的人數下降近4%。

雖然26%的保費增幅對許多家庭仍是一大負擔，但遠低於州監管機構此前警告的78%漲幅。若聯邦政府未續期「加強型保費稅收抵免」(enhanced premium tax credits)，且民眾維持去年的保單，保費可能飆升至上述水準。

雖然大多數美國人透過雇主、紅藍卡(Medicare)或白卡(Medicaid )投保，但每年仍有數十萬伊利諾州居民透過交易平台購買保險。

去年11月1日至今年1月31日的開放投保期間，伊利諾州歐記健保計畫的投保人數下降約3.7%，共有44萬8568人投保，相比去年46萬5985人略減。州政府指出，今年平均每戶月保費為328元，而去年為260元。

伊州 新成立的州運營交易平台「Get Covered Illinois」指出，保費漲幅低於預期，主要得益於多項措施。首先，今年平台實施「保費調整」(premium alignment)策略，使部分金級(Gold)計畫比銀級(Silver)計畫更具吸引力，鼓勵民眾從昂貴的銀級計畫轉向金級或銅級(Bronze)計畫，有助降低平均保費增幅。

此外，平台亦透過公眾宣導活動提醒民眾主動比價選擇最符合需求的保險方案，並提供計畫比對工具，協助民眾找到最適合自己預算和醫療需求的方案。健保導覽員、經紀人與線上工具的協助，也減少了保費漲幅對民眾的衝擊。

伊州健康保險交易諮詢委員會成員、健康司法法律顧問奧特曼(Stephanie Altman)提醒，即使漲幅低於預期，對多數家庭而言仍是沉重負擔，尤其在物價全面上漲的背景下，保費增幅仍高達25%以上。

她補充，未來投保人數可能進一步下降。今年約有19萬人保單自動續約，但隨著保費上漲，部分民眾可能拒付新帳單，失去保險覆蓋。接受稅收抵免的人有90天寬限期支付保費，州政府將在未來數周內掌握有多少人未繳費而終止保險。

全國範圍內，今年透過交換平台投保的人數下降約5%，共2310萬人，伊州的降幅略低於全國平均水平。

今年伊州有超過7萬8000人從銀級或銅級計畫轉向金級計畫，另有3萬7000人從銀級轉向銅級計畫。