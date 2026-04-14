付現金、溢價搶 芝北區房市火熱

湖景區內的南港走廊(Southport Corridor)一帶，因商業機能完善且步行便利，目前成為芝市房產交易熱點。(Corridor Brewery & Provisions餐館臉書)

根據房地產媒體The Real Deal Chicago報導，芝加哥 北區今春房市競爭進一步升溫，其中湖景(Lakeview)、林肯公園(Lincoln Park)區，成為競標戰最激烈的核心區域。由於房源供給創下歷史低點，買家紛紛放棄對房屋進行檢查的條件，或提出現金交易，甚至大幅溢價，只為搶下房產。

房仲指出，傳統定價策略正逐漸失效。Berkshire Hathaway HomeServices Chicago旗下DoWell Group負責人杜威爾(Danielle Dowell)表示：「競標戰非常瘋狂，這是我從業以來見過最強的賣方市場，尤其在林肯公園與湖景區。」

隨著春季房市持續升溫，湖景區內的南港走廊(Southport Corridor)搶房尤其激烈，這一帶因步行便利、商業機能完善，加上高端獨棟住宅與公寓供應有限，許多物件上市數日內即吸引多方搶購。

數據亦顯示溢價成交已成常態。根據Redfin統計，今年3月9日至4月6日期間，約70%的房屋成交價高於開價，平均溢價超過六萬元(約7.8%)。即便包含低於開價成交的物件，整體平均仍高出近2.5萬元(約4.6%)。

市場火熱的主因在於庫存嚴重不足。特別是在南港走廊等熱門區域，許多屋主不願放棄低於3%的既有房貸利率 ，導致可售房源稀缺。同時，疫情期間離開芝加哥的買家陸續回流，加上過去競標失利者重返市場，使競爭進一步加劇。

為提高勝算，買家策略日益激進，包括放棄房屋檢查、補足估價差額，甚至提供不可退還的誠意金。現金出價與彈性交屋條件也成為關鍵優勢。BHHS Chicago旗下KD Homes經紀人蓋爾文(Kimber Galvin)表示，在湖景區與林肯公園等熱門地段，買家應預期多方競標並迅速出手。

另一方面，賣方則善用市場優勢，例如要求「售後回租」(rent-back)條款，在成交後暫時續住原屋，以爭取時間尋找下一個住所。此外，也有房仲建議刻意壓低開價以吸引更多買家進場，進而引發情緒性競標並推高最終成交價。

整體而言，當前市場由供需失衡與買方焦慮情緒共同驅動。專家直言，在此環境下，若買家不願接受高於市價出價，幾乎難以成功購屋。