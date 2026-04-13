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氣溫轉暖 芝城單周槍擊案暴增78％ 憂春夏人潮回流更糟

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城槍擊案3月最後一周激增，警方日前展示所查緝槍枝。(芝加哥警局官方臉書)
芝城槍擊案3月最後一周激增，警方日前展示所查緝槍枝。(芝加哥警局官方臉書)

隨著氣溫逐漸轉暖，芝加哥3月底出現槍擊暴力明顯升溫，單周槍擊案件暴增78%，引發外界對春夏人潮回流後治安惡化的憂慮。芝加哥警方數據顯示，3月23日至29日共發生32起槍擊案，較去年同期的18起大幅增加，顯示近期治安情勢出現反轉。

根據芝加哥警局統計，3月最後一周槍擊案激增，單週成長78%。整體來看，今年3月槍擊案比去年同期增15%，2月也上升13%；兇殺案方面，3月增加16%，2月上升18%。其中在黃金海岸(Gold Coast)發生的一起事件中，一名25歲女子遭流彈擊中大腿，當時一輛行駛中的車輛朝另一車輛連開9槍，情況驚險。

值得注意的是，此波上升趨勢發生在年初治安一度改善之後。今年1月，芝加哥兇殺案降至29起，槍擊案亦由去年同期的112起降至101起。分析指出，正因年初數據較為樂觀，使得3月的暴力激增更顯突兀，也突顯治安變化的高度不穩定性。

芝加哥市長強森表示，全美治安良好的城市都有一個共同點，就是「投資於人民」，並表示整體犯罪率今年仍呈下降趨勢。警方則指出，已全天候加強巡邏與調整偵查資源，以因應新出現的犯罪模式，同時近期也亦有近250名新警員宣誓就職，將投入治安維護。

在多起槍擊案發生地區，居民與商家表示不安情緒升高，呼籲政府同時採取短期執法與長期預防措施。警方表示將優先處理高暴力案件，而社區團體則主張增加對青少年服務與就業機會的投資，以從根本減少犯罪誘因。

除槍擊案外，芝市今年前三個月在其他犯罪類型方面，則呈現明顯下降。警方指出，其中搶劫案件年減26%，其中持械搶劫更大幅下降35%；入室竊盜案件亦減少20%，汽車劫持案件下降13%。

此外，大眾運輸系統治安亦有所改善。根據警方數據，芝加哥交通局(CTA)列車與公車上的暴力犯罪年減4%，財產犯罪則下降22%。

整體而言，芝加哥今年初治安呈現複雜局面，一方面重大暴力犯罪中的兇殺案維持低點，但槍擊案件略有回升；另一方面，多數財產與搶劫類犯罪持續下降。警方表示，隨著天氣轉暖與人潮增加，將持續關注槍枝暴力趨勢，並調整執法策略，以維持整體治安穩定。

槍擊 芝加哥 芝城

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兇殺降仍藏隱憂 華府青少年犯罪引關注

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