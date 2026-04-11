謊稱入境遭拘 威州警長怒告伊州女

居住在芝城北郊史考基(Skokie)市的美國公民納克維，3月初從芝城歐海爾機場入境時被移民局拘留。(特派員黃惠玲／攝影)

威州道奇 郡(Dodge County)警長施密特(Dale Schmidt)10日宣布，已對庫克郡委員會委員莫里森(Kevin Morrison)及一名住在史考基(Skokie)的女子提起誹謗訴訟。該女子納克維(Summer Sundas "Sunny" Naqvi)先前聲稱，自己遭聯邦移民 官員拘留近48小時，並曾被關押於道奇郡監獄，引發輿論關注。

施密特以個人名義提告，指控納克維與莫里森散布「未經證實且具誤導性」說法，對其名譽造成損害。他表示：「納克維從未被道奇郡警長辦公室拘留，此類不實指控嚴重破壞執法機關與社區的信任。」訴訟要求每名被告賠償超過100萬元。

在記者會中，施密特公布監視器畫面、飯店紀錄及簡訊截圖，稱這些證據顯示納克維並未遭拘押。他指出，監獄沒有任何收押紀錄。

納克維先前表示，她於3月5日自歐海爾國際機場入境後，遭美國國土安全部拘留約30小時，之後被轉送至布羅德維尤的移民處理中心，再送往道奇郡拘留所，至3月7日獲釋。

然而，施密特提出羅斯蒙特一間飯店紀錄，顯示納克維於當日下午入住，並有簡訊顯示她隔日仍在當地活動，包括訂餐與支付「SPA服務」。他直言：「相關地點並不存在所謂的SPA服務。」

施密特亦指出，一名與納克維交往約三年的證人提供關鍵資訊，稱納克維曾要求其假扮同機遭拘留的同事接受媒體訪問，但遭拒絕。另有監視畫面顯示，她曾在威州旅館大廳自拍。

此外，德國企業SAP發言人否認納克維曾任職該公司。施密特質疑，其提供的手機定位截圖可能遭竄改，並指出在人工智慧技術發達的情況下，相關影像「很容易被偽造」。

目前，道奇郡警方仍持續進行刑事調查，並已與聯邦調查局(FBI)接觸。包括美國國土安全部在內的多個機構亦對納克維說法提出質疑，指出她當日抵達機場後約一個半小時即離開，並未被轉送至任何拘留設施。

儘管官方多方否認，納克維的支持者仍持續為其辯護，指聯邦機構過去曾提供不實資訊。案件已在威州聯邦法院提出，後續發展仍待司法釐清。