我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

謊稱入境遭拘 威州警長怒告伊州女

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
居住在芝城北郊史考基(Skokie)市的美國公民納克維，3月初從芝城歐海爾機場入...
居住在芝城北郊史考基(Skokie)市的美國公民納克維，3月初從芝城歐海爾機場入境時被移民局拘留。(特派員黃惠玲／攝影)

威州道奇郡(Dodge County)警長施密特(Dale Schmidt)10日宣布，已對庫克郡委員會委員莫里森(Kevin Morrison)及一名住在史考基(Skokie)的女子提起誹謗訴訟。該女子納克維(Summer Sundas "Sunny" Naqvi)先前聲稱，自己遭聯邦移民官員拘留近48小時，並曾被關押於道奇郡監獄，引發輿論關注。

施密特以個人名義提告，指控納克維與莫里森散布「未經證實且具誤導性」說法，對其名譽造成損害。他表示：「納克維從未被道奇郡警長辦公室拘留，此類不實指控嚴重破壞執法機關與社區的信任。」訴訟要求每名被告賠償超過100萬元。

在記者會中，施密特公布監視器畫面、飯店紀錄及簡訊截圖，稱這些證據顯示納克維並未遭拘押。他指出，監獄沒有任何收押紀錄。

納克維先前表示，她於3月5日自歐海爾國際機場入境後，遭美國國土安全部拘留約30小時，之後被轉送至布羅德維尤的移民處理中心，再送往道奇郡拘留所，至3月7日獲釋。

然而，施密特提出羅斯蒙特一間飯店紀錄，顯示納克維於當日下午入住，並有簡訊顯示她隔日仍在當地活動，包括訂餐與支付「SPA服務」。他直言：「相關地點並不存在所謂的SPA服務。」

施密特亦指出，一名與納克維交往約三年的證人提供關鍵資訊，稱納克維曾要求其假扮同機遭拘留的同事接受媒體訪問，但遭拒絕。另有監視畫面顯示，她曾在威州旅館大廳自拍。

此外，德國企業SAP發言人否認納克維曾任職該公司。施密特質疑，其提供的手機定位截圖可能遭竄改，並指出在人工智慧技術發達的情況下，相關影像「很容易被偽造」。

目前，道奇郡警方仍持續進行刑事調查，並已與聯邦調查局(FBI)接觸。包括美國國土安全部在內的多個機構亦對納克維說法提出質疑，指出她當日抵達機場後約一個半小時即離開，並未被轉送至任何拘留設施。

儘管官方多方否認，納克維的支持者仍持續為其辯護，指聯邦機構過去曾提供不實資訊。案件已在威州聯邦法院提出，後續發展仍待司法釐清。

道奇 移民 伊州

上一則

費城診所性別歧視開除5女 判賠435萬

延伸閱讀

不配合聯邦移民執法 國安部長威脅撤「庇護城市」國際機場海關

不配合聯邦移民執法 國安部長威脅撤「庇護城市」國際機場海關
無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人

無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人
涉貪機構握市府9400萬元遊民所合約 輿論譁然

涉貪機構握市府9400萬元遊民所合約 輿論譁然
中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

熱門新聞

密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

2026-04-06 10:26
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

2026-04-07 09:53
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

印州即起全面取消無證移民商用駕照

2026-04-06 09:45
亞洲鯉魚遭遇船隻干擾，可躍出水面高達10呎。(路透)

有人被擊昏、鼻骨折 亞洲鯉魚入侵密西西比河氾濫成災

2026-04-08 20:32

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥