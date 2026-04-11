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伊州「報稅季輕鬆保」 助無健保者獲保障

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州推出「報稅季輕鬆投保」的計畫，民眾可在伊州稅表上直接勾選欄位。(特派員黃惠玲...
伊州推出「報稅季輕鬆投保」的計畫，民眾可在伊州稅表上直接勾選欄位。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然年度公開註冊健保期已結束，但尚未投保的伊利諾州居民現在有了一個全新管道。伊州官方健康保險市場Get Covered Illinois宣布推出「報稅季輕鬆投保」(Tax Time Easy Enrollment)計畫，讓居民在申報年度個人所得稅時，同步開啟投保程序。此外，伊州也將「懷孕」列入特殊註冊期(SEP)資格，使民眾可更及時獲得保障。

隨著4月15日報稅截止日臨近，官方呼籲民眾善用此制度。居民在填寫州稅申報表(IL-1040)時，只需勾選第42行的「健康保險」欄位，並註明家庭中需要保險的成員。伊州稅務局隨後會將收入與家庭規模等資訊分享給官方保險市場，以便進行初步審核。

填表後，報稅人將收到通知函，說明其預計可獲得的補助資格，包括保費稅收抵免或公共醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)。符合資格的消費者在收到通知後的60天內，可選擇申請並投保。官方特別提到，勾選此欄位不會影響退稅金額，也不代表必須強制購買保險。

Get Covered Illinois主管溫特斯(Morgan Winters)表示：「透過將健康保險申請嵌入年度報稅流程，伊州讓居民跨出投保的第一步變得更加簡單。作為州營市場，我們現在有能力創造此類新管道來擴大保障涵蓋率。」

此外，針對生活中面臨重大變動的居民，官方也提供「特殊註冊期」。凡是經歷失業導致保險中斷、結婚、生子等「合格生活事件」者，均可隨時申請。今年，伊利諾州更將「懷孕」列入合格生活事件之一。溫特斯指出，這項改變是為了讓伊利諾州人在最需要照護的現實時刻，能更及時地獲得保障。

民眾若需了解更多資訊或尋求申請協助，可造訪官方網站：GetCoveredIllinois.gov/SpecialEnrollment，或聯繫獲得認證的經紀人與導航員(Navigator)，獲取免費的專業諮詢。

伊利諾州 健保 報稅

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