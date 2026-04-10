我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

「美國新聞與世界報導」研究所最新排行榜 芝大、西北名列前茅

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝加哥大學官方...
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝加哥大學官方臉書)

美國知名排名機構「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)7日公布最新研究所排名，伊利諾州的芝加哥大學、西北大學在商學院、法學院排行榜中名列前茅。

在商學院排名方面，芝加哥大學(University of Chicago)僅次於史丹福大學、賓州大學而位居全美第三名，西北大學(Northwestern University)則與哈佛大學並列第4，展現芝加哥地區在商業教育領域的強勁實力。芝市德堡大學(DePaul University)排名落在第123至134名區間。

在法學院排名中，史丹福大學居冠，芝加哥大學與耶魯大學並列全美第二，西北大學排名第九。此外，香檳伊大(University of Illinois Urbana-Champaign)排在第46，羅耀拉(Loyola University Chicago)第77名，伊州理工學院(Illinois Institute of Technology)則位居第105名。

醫學研究領域方面，羅許大學(Rush University)與芝加哥伊大(University of Illinois Chicago)同屬第二梯隊(Tier 2)。

在工程學院方面，香檳伊大全美第六名，西北排名16，芝加哥伊大居第68名，伊州理工學院則為第105名。

在護理碩士課程方面，芝加哥伊大排名第22，羅許大學位居29，德堡大學排名103，路易斯大學列114，艾姆赫斯特大學(Elmhurst University)第119名。

至於教育學院排名，西北大學與佛羅里達大學、安娜堡密西根大學並列全美第二，僅次於麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)。香檳伊大排名第32，芝加哥伊大列第64，伊利諾州立大學(Illinois State University)與羅耀拉大學則同列第95名。

整體而言，伊利諾州在多個專業領域均展現強大競爭力，尤其在商學、法律與工程領域持續維持全美領先地位，顯示該州高等教育體系的深厚實力與影響力。

伊州 哈佛大學 西北大學

上一則

遵守聯邦DEI規定 密大取消亞裔生及4少數裔社團資金

下一則

不配合聯邦移民執法 國安部長威脅撤「庇護城市」國際機場海關

延伸閱讀

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠
未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系

未達最低招生門檻 印州終結大學210冷門科系
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

返校讀研愈讀愈窮？ 3領域薪資投報率極低

熱門新聞

一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
密西根大學校園內的代表M標誌。(美聯社)

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

2026-04-06 10:26
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
印州將裁撤獲暫停210個未達最低招生門檻的學位課程，圖為西北印大畢業典禮。(西北印大官方臉書)

印州終結210大學冷門科系 畢業年薪過低恐也難保

2026-04-07 09:53
芝加哥大學在美新世界報導最新的研究所排行榜中，維持全美領先地位。(芝大官方臉書)

美研究所最新排行 芝大、西北名列前茅

2026-04-09 10:50
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

印州即起全面取消無證移民商用駕照

2026-04-06 09:45

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...