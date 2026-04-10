不配合聯邦移民執法 國安部長威脅撤「庇護城市」國際機場海關

國土安全部部長穆林。(美聯社)

美國國土安全部(DHS)新任部長穆林(Markwayne Mullin)公開表示，聯邦政府 正研議一項新措施：若地方政府持續拒絕配合聯邦移民 執法，國土安全部可能停止在該市機場提供國際旅客入境審查與海關服務。此舉一旦實施，恐將癱瘓美國多個主要國際門戶的運作。

穆林7日在視察2024年遭颶風「海倫」重創的北卡羅來納州 災區時直言，聯邦資源應優先分配給配合中央政策的地區。他質疑：「如果這些城市不執行移民法，那我們在那裡處理國際旅客事務就毫無意義。」

根據國土安全部目前研議的方案，受影響的城市將涵蓋多個設有大型國際樞紐的「庇護城市」，包括芝加哥的歐海爾國際機場，以及紐約、洛杉磯、舊金山、西雅圖、丹佛及費城等主要城市。

這項政策一旦落實，意味著上述機場可能因缺乏海關人員而無法接收國際航班，屆時國際旅客將被迫轉降至其他城市。

批評者指出，此舉將對美國的貿易、觀光及國際形象造成毀滅性衝擊。伊利諾州州長普立茲克強烈抨擊，稱此舉是在「破壞美國最繁忙的機場」並打擊國家經濟。

外界特別關注該政策對2026年FIFA世界盃的影響。作為國際體壇盛事，多場關鍵比賽預定在紐約、洛杉磯等城市舉行，若屆時機場無法處理大規模國際入境人潮，將引發國際外交與後勤災難。

針對穆林提出可能停止在庇護城市機場處理國際旅客入境的構想，法律與政策專家指出，該措施雖具一定行政裁量空間，但同時涉及多項憲法與法律限制，未來恐引發重大爭議。

在行政權限(prosecutorial discretion/resource allocation)方面，國土安全部長對於海關與邊境保護(CBP)資源配置，確實擁有相當程度的裁量權。在預算不足或人力有限情況下，聯邦政府可依政策優先順序調整各機場與口岸的人力部署，屬於行政體系的「戰術性調度」。

根據美國憲法第十修正案，聯邦政府不得以撤銷必要公共服務或施加過度懲罰方式，強迫州或地方政府執行聯邦政策，否則可能被法院視為濫用行政權。

此外，依據「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，此類重大政策變更須經完整程序，包括公告、說明與合理性論證，不能以「任意或反覆無常」方式推動，以免遭司法挑戰。

目前該構想仍處於評估階段，尚未形成正式政策。芝加哥市長辦公室及市航空管理局尚未對此發表回應。多方分析直指，此舉帶有明顯政治博弈意味，意在施壓由民主黨主政的庇護城市調整移民立場。