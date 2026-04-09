降低用戶電費 印州長布勞恩簽署「可負擔」新法

印州州長布勞恩(中坐者)簽署降低電力成本法案。(州長官方臉書)

能源成本節節高漲，印第安納州 州長布勞恩(Mike Braun)6日簽署一項旨在降低電力成本、聚焦電費 「可負擔性」的新法案。

布勞恩簽署了這項「眾議會登錄法案1002」(House Enrolled Act 1002)，並透過州長官方YouTube頻道直播。由州眾議員蕭恩奎勒(Alaina Shonkwiler)提出的該法案，在2026年立法會期中獲得州眾議會與參議會通過。

根據新法，從7月1日起，住宅用戶可申請「預算型帳單」(budget billing)，以平衡每月電費支出；同時，電力公司在極端高溫警報期間，不得對低收入 用戶實施斷電措施。法案亦規定，公用事業公司的利潤將與其績效指標掛鉤，包括電價可負擔性與服務恢復效率，並要求採用三年期費率計畫。

蕭恩奎勒表示：「印州民眾已明顯感受到能源成本上升的壓力，我們希望確保在最低可能成本下提供穩定電力。這項法律是監管制度的重大改革，將用戶利益置於優先，並強化對電力公司的問責機制。」

電費負擔問題在2026年立法會期成為跨黨派關注焦點。布勞恩指出，自上任以來，他已著手推動多項措施，包括任命三名印第安納州公用事業監管委員會(IURC)成員及消費者顧問葛瑞(Abby Gray)，以確保決策符合公共利益並維持合理費率。

布勞恩說，在電力需求持續攀升之際，維持價格可負擔性尤為重要。他表示相關政策已初見成效，例如北印公共服務公司(NIPSCO)已經宣布，將暫停對未繳費用戶的斷電措施至5月15日。

今年以來，印州西北地區居民因電費高漲頻頻表達不滿，甚至出現多場抗議活動。地方與州政府因此加快推動相關改革，以回應民眾對能源成本的憂慮。

布勞恩表示，新法將徹底改革公用事業監管模式，「把用戶放在利潤之上」，並要求電力公司對費率負擔能力負責。他說，透過市場競爭與財務問責機制，將有助於壓低家庭電費，減輕民眾負擔。