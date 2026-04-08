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國際學生驟減6成 芝城路易斯大學被迫裁員10％

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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路易斯大學國際學生大幅減少，衝擊大學運作。(路易斯大學官方臉書)
路易斯大學國際學生大幅減少，衝擊大學運作。(路易斯大學官方臉書)

位於芝加哥郊區Romeoville市的路易斯大學(Lewis University)，近年因國際學生大幅減少，校園氛圍明顯轉變。過去走在校園中常被國際學生簇擁的校長李文斯頓(David Livingston)，如今面對的是愈發冷清的校園。

這一變化發生在川普政府收緊國際學生政策之後。全美學生簽證核發量大幅下降，導致各地大學國際生人數減少，衝擊招生、課程安排及財務結構。對於學生人數約7000人的路易斯大學而言，影響尤為明顯。

2024年秋季該校擁有1397名國際學生，占總人數近五分之一；一年後降至870人，預計今年秋季可能跌破500人。校方表示，儘管海外申請需求仍高，但簽證核發不足，使實際入學人數無法匹配。美國國務院數據顯示，2025年秋季前主要學生簽證核發量年減約36%。其中印度減少近三分之二，中國學生約減少四分之一約24%，伊朗幾近歸零，奈及利亞亦下滑逾五成。

校務長斯德特(Christopher Sindt)坦言，這波變化速度與幅度遠超預期，也讓校方意識到國際招生體系的脆弱性。過去十年，學校大力拓展國際招生，建立完整支援系統，如今卻因學生減少與約900萬元預算缺口，被迫裁減約一成人力。

校方指出，若只是短期波動尚可承受，但目前看來政策影響可能持續整個總統任期甚至更久。聯邦政府曾提出建議，主張過度依賴國際學生可能影響本地學生機會，並質疑部分學生價值觀問題。儘管川普曾表態仍歡迎中國學生，但整體政策趨嚴，甚至考慮限制國際生比例不超過15%。

國際學生過去被視為校園與地方經濟的重要資產，不僅多數支付全額學費，也促進學術研究與文化交流。然而如今，包括哥倫比亞大學(Columbia University)及加州大學等名校也面臨審查壓力，中小型院校更難因應。

在路易斯大學，商業分析等原本吸引大量國際生的課程人數大幅縮減，部分課堂僅剩個位數學生。曾為國際學生的教授周鎮(Zheng Zhou)表示，課堂氛圍已明顯改變。校內國際學生休息室變得冷清，留下的學生則普遍感到不安。

國際學生事務主管Angie Rodriguez指出，學生詢問政策與未來的不確定性明顯增加，「他們擔心情況隨時改變」。來自印度的研究生Leanne Peter也表示，不確定政策走向讓所有國際學生都感到焦慮。

儘管面臨挑戰，校方仍持續規劃未來招生策略，並期待美國政策最終回歸開放。

加州大學 哥倫比亞大學 川普

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