芝城移民拘捕未歇 ICE突襲轉低調、快速

儘管芝民眾多次舉行反對ICE抓捕遊行，但根據伊州移難民權益聯盟指出，ICE在芝加哥地區的拘捕並未停止。(本報檔案照片)

跳脫去年激烈、大規模的拘捕作業模式，聯邦移民與海關執法局(ICE)及邊境巡邏局(CBP )正以更低調、快速的行動方式，在芝加哥 及周邊郊區行動，對當地移民社群造成持續壓力。伊利諾州移民與難民權益聯盟(ICIRR)提醒，雖然去年秋季「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)後，特工人數明顯縮減，但街頭拘捕和核查仍頻繁發生，社區民眾仍需保持警覺。

去年12月，前中途閃電戰指揮官博維諾(Greg Bovino)曾帶領聯邦特工在芝加哥及多個郊區進行兩天突襲，逮捕十餘人，並在社群媒體上警告，「別以為我們離開芝加哥，我們會在這裡多年。」今年春季，ICE及CBP雖未達去年秋冬高峰，但每天仍有數起拘捕報告。ICIRR指出，目前每天平均有兩到六起被聯邦特工拘捕的通報，且熱線持續接獲求助電話。

與去年高調、混亂的集體突襲不同，目前特工採取快速、低調行動，小組出動、拘捕時間僅數分鐘，使社區及快速反應組織難以即時介入。Hijos de Migrantes組織成員Logos表示，春季行動時間較冬季延後，但拘捕方式仍包括交通攔截與封鎖車輛，拘捕地點涵蓋芝加哥西南側社區及拉丁裔聚居郊區，包括Brighton Park、Cicero、Berwyn、Oak Park、瑞柏(Naperville)與Joliet等地。

儘管法院命令及公眾抗議對ICE形成限制，Logos指出，特工拘捕行動仍持續，但部分目標逃脫的情況增多，顯示特工行動存在焦急與倉促，整體行動雖較去年秋冬規模縮小，但ICE及CBP在芝加哥社區的影響仍高於中途閃電行動前水平，社區需持續警覺。

總體而言，芝加哥地區移民社群在面對聯邦特工低調但持續的拘捕行動時，既感受到威脅，也開始尋求法律協助與社區支援，快速反應與社區保護網仍是移民在地方生存的重要依靠。