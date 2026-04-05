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芝屋主前廊坍塌 保險公司用谷歌圖拒賠

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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一名芝加哥南區屋主指控，其房屋前廊倒塌後申請保險理賠，卻遭保險公司引用Google街景影像為由拒絕，讓她質疑：「如果問題早就存在，當初為什麼還要承保？」

住在南印第安納大道6800街區的郵差史密斯(Taneika Smith)，於2019年8月購入該房產，當時她透過「夢想(Dream)」購屋課程，在講師鼓勵下決定購屋投資。她回憶，當初看房時對社區環境印象良好，「這條街很安靜，鄰居都在工作，房子看起來也都翻新過，很期待搬進來。」

史密斯順利通過房屋檢查並購買屋主保險。2024年3月，在經歷嚴冬後，她家前廊樓梯突然坍塌。「樓梯一倒，我才發現底下竟然是空的，」她說，自己立刻向保險公司報案申請理賠。

史密斯表示，保險公司先後表示需派遣來自佛州、威斯康辛與俄亥俄的鑑定人員，但最終仍在申請後不久拒絕理賠。保險公司隨後更引用2022年的Google影像，認定樓梯屬於既有損壞，因此不在理賠範圍內。

史密斯表示，「但我找到2018、2019年的Google圖片，樓梯狀況跟我買房時完全一樣，我根本沒有動過。」

理賠遭拒後，史密斯面臨高額維修費用。她表示，修復樓梯的報價介於6000至1萬元之間，對於長時間工作的單親家庭而言難以負擔。樓梯損壞也影響日常生活，目前她只能從後門進出，搬運購物或生活用品變得相當不便。

史密斯投保的State Farm保險公司對此發表聲明表示，公司透過與客戶溝通、實地勘查，及必要時諮詢工程專家，以判斷損害原因與範圍後，已於2024年完成審查並向客戶說明結果，但基於隱私無法公開細節。公司也表示，若客戶有新資訊，可再次聯繫重新評估。

目前史密斯仍未修復前廊，但已對現有保險公司失去信心。「我們辛苦工作繳保費，就是為了生活中發生問題時能得到保障，」她說，「結果申請理賠不是被拒，就是之後被解約。」她考慮自付維修費用，然後更換保險公司。

Google 保險 芝加哥

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