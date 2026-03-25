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新型詐騙 假伊州法院通知誘騙民眾掃碼付款

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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庫克郡巡迴法院書記官警告，近日當地流傳一種新型簡訊詐騙，內容謊稱收件人需支付未繳費用，並假冒法院通知誘導民眾付款。(庫克郡巡迴法院書記官辦公室)
庫克郡巡迴法院書記官警告，近日當地流傳一種新型簡訊詐騙，內容謊稱收件人需支付未繳費用，並假冒法院通知誘導民眾付款。(庫克郡巡迴法院書記官辦公室)

伊利諾州庫克郡巡迴法院書記官警告，當地近來流傳一種新型簡訊詐騙，內容謊稱收件人需支付未繳費用，並假冒法院通知誘導民眾付款。

書記官史皮羅普洛斯(Mariyana Spyropoulos)表示，該詐騙簡訊「刻意設計成交通違規聽證通知的樣式」，並指示收件人掃描QR Code付款。

她說：「這並非來自庫克郡巡迴法院或書記官辦公室的通知。民眾不應掃描該QR Code、不應透過連結付款，也不應提供任何個人或財務資訊。」

書記官辦公室提醒，所有官方案件資訊、法院通知及付款方式，應僅透過庫克郡巡迴法院官方網站或直接聯繫書記官辦公室查證。

伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)也發布警告稱，新一波簡訊詐騙冒充州務卿辦公室或車輛監管局局(DMV)，以車輛註冊、駕照處分等為由，誘騙民眾點擊連結或繳納罰款。

州務卿辦公室指出，這些詐騙簡訊通常聲稱收件人若未立即採取行動，將面臨車輛註冊被暫停、駕照受罰或其他執法後果，並附上可疑連結要求付款。

官員表示，這類詐騙內容比以往更正式，甚至引用虛構法規、期限與處罰生效日期，還以「即將執行」製造緊迫感，藉此誘使民眾在未深思下提供金錢或個資。

詹雅斯表示，州務卿辦公室絕不會透過簡訊要求付款或威脅吊銷駕照，而僅會透過簡訊提醒民眾既定的DMV預約時間，不會發送任何與駕照狀態、車輛註冊或執法處分相關的訊息。

另一方面，庫克郡警長辦公室也警告，另有詐騙訊息聲稱民眾未繳停車罰單或電子過路費收費(toll)。詐騙內容稱車主違反停車規定或未依伊州法律繳納電子通行費，並要求當事人出庭或在指定期限前繳納罰金、通行費、民事罰款及相關費用。警方提醒，切勿點擊不明連結，也不要掃描QR Code或匯款，以免落入詐騙陷阱。

當局建議民眾如收到可疑簡訊，應採取以下措施：不要點擊連結、不要回覆訊息、不要提供個人或財務資料，並將涉嫌詐騙信息轉寄至：[email protected]通報。

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