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風城過客：梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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梁詠琪面對熟齡焦慮，靠著持續學習與自我修煉走出低潮。(特派員黃惠玲／攝影)
梁詠琪面對熟齡焦慮，靠著持續學習與自我修煉走出低潮。(特派員黃惠玲／攝影)

香港女星梁詠琪多年來總以短髮示人，常被外界以為她一直想維持暴紅歌曲「短髮」的女神形象，梁詠琪哈哈大笑後回應：「我只是懶得吹頭髮。」她說自己沒想過女不女神的問題，純粹因為好整理。

身穿一襲略為合身白色洋裝的梁詠琪，儘管再過幾天就要邁入「知天命」之年，177公分的她仍身形清瘦、眼神明亮，談話間中英文與粵語切換自如，回答問題時，明顯感受到她的真誠大方。

梁詠琪此次到訪芝加哥，是帶著電影「逆轉上半場」出席「亞洲躍動影展」首映典禮，並接受「卓越演員獎」頒獎。

梁詠琪說，劇中一群孩子願意為了她「輸掉一場重要比賽」的純粹與無私，讓她深受觸動。她說，自己在電影中扮演在商場與演藝圈打滾多年的女強人，是個「一定要贏」的角色，但在這場戲中，感受到「有人願意為你而輸」。

回到真實人生，她不諱言隨著年紀漸長，曾多次面臨瓶頸與迷惘，包括對於角色機會減少的焦慮，以及對未來方向的思考。「我還可以勝任什麼樣的角色？」她坦言這些問題曾經困擾自己，所幸靠著持續學習與自我修煉，而能比較快的走出低潮。

多年的影藝職涯，她感悟到「人生其實就是一個瞬間(moment)接一個瞬間組成的」，梁詠琪說，很多人把「活在當下」掛在嘴邊，但真正實踐並不容易，需要透過練習，例如打坐與自我覺察，她也一直在「學習不被過去的情緒困住，也不為未來過度焦慮。」

她表示，許多煩惱其實來自腦中的想像與投射，「不要想太多」，督促自己專注把當下的事情做好，才能保持穩定與快樂。

對於是否讓11歲的女兒未來進入演藝圈，她態度開放，「現在談還太早，但不會設限。最重要是她開心就好。」她透露女兒目前喜歡唱歌與跳舞，只要孩子能從中找到熱情與快樂，她都會支持。

在職涯規畫上，梁詠琪曾嘗試導演與監製工作，但坦言行政事務繁瑣，與自身個性不太相符。現階段她仍最享受當演員，透過角色理解人性，同時也持續以歌手身分活躍。她形容，歌手是在舞台上展現自我魅力，而演員則需要收起個人特質、融入角色，「兩種都很好玩，也都喜歡」，至今仍未想過放棄其中任何一條路。

走過多年演藝生涯，她深刻體會沒有什麼是永恆不變，「花無百日紅」是必然定律。如今的她，更傾向以輕鬆自在的心態面對順境與逆境，在每一個當下中體會人生，也在不斷變化中找到屬於自己的平衡與從容。

梁詠琪形容人生不過是「一個瞬間接一個瞬間」的累積；而台語歌后黃乙玲在「人生的歌」裡唱著：「往事一幕幕親像電影。」兩種表述道出同一種體悟，人的一生無論你曾站在高峰，或正走過低谷，所有片段終將串成一段段流動的記憶，每個人能做的，也許就是享受每一個當下，好好活過。

梁詠琪與「逆轉上半場」的導演黃柏基。(特派員黃惠玲／攝影)
梁詠琪與「逆轉上半場」的導演黃柏基。(特派員黃惠玲／攝影)

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