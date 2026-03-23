芝大醫學中心無保患者上升 急診壓力倍增

芝大醫學中心約七成住院患者，仰賴白卡或紅藍卡就醫。(芝大醫學中心官方臉書)

聯邦政府醫療補助項目從今年年初做出「每周必須工作」變更後，芝加哥大學醫學中心(UChicago Medicine)近期觀察到無保險 患者顯著增加，一名住院醫師表示，目前每月平均要處理約10位無保險患者，遠高於過去。他指出，該中心超過70%的住院患者仰賴白卡 (Medicaid)或紅藍卡 (Medicare)就醫，然而隨著聯邦醫療補助削減及新規收緊，更多患者可能失去保險，醫療需求將轉向急診，醫院壓力倍增。

芝大醫學中心住院醫師佩利斯(Zachary Pellis)表示，今年1月一名年輕男子來到該院接受癌症診療，但因無保險，未能直接安排治療，只能轉介至附近安全網醫院。他表示，不得不予以拒絕接收，真的令人心碎。同月，他還遇到一位需要肝臟移植的患者，因保險問題無法維持移植資格，只能每周到急診室完成必要檢驗。

這些案例凸顯川普政府「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill Act)對白卡和聯邦補助的衝擊。該法案預計在十年內削減聯邦白卡和糧食劵SNAP支出一兆元，僅伊利諾州就可能失去高達480億元資金。而從2027年1月起，白卡收入審查及資格限制將進一步收緊，超過30萬伊州居民可能失去保險。部分依靠「擴大白卡」計畫的患者，包括接受性別醫療的年輕成人，也可能面臨保險中斷。

芝城拉拉比達兒童醫院(La Rabida Children's Hospital)約90%的患者依賴白卡，院方擴增門診容量以應對急診需求增加。院長史威斯(Rolla Sweis)指出，19歲以上患有複雜疾病的青少年及其照護者可能失去保險，醫護與家庭照護能力受影響。此外，SNAP暫停發放已造成食物銀行使用量暴增143%，進一步凸顯醫療與營養援助緊密相連。

庫克郡醫療系統(Cook County Health)也密切關注白卡削減可能帶來的急診負擔與成本上升。長官表示，醫院正進行情境規劃，鼓勵患者利用初級照護，而非等到危機才進入急診。

面對挑戰，佩利斯和同院住院醫師Nick Pradhan等人加入「全國醫療計畫醫師協會」，推動單一支付系統與白卡去私有化，期望節省資金並保障患者。