線上買兆彩 伊州婦中頭獎5.36億元

伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

一名伊利諾州 婦女日前幸運中了「兆彩 」(Mega Millions)頭獎，獎金高達5.36億元，她向伊州樂透局說，發現自己中獎時手都在發抖，且一直告訴自己「不可能」，這名幸運婦女說，她會用這筆錢實現自己擁有一棟附游泳池新家的夢想。

根據伊利諾州樂透局公布，這位選擇保持匿名的億萬富翁，在3月10日開獎的兆彩中，六個號碼全中，當期中獎號碼為16、21、30、35、65與7，獎金高達5億3600萬元。

對於一夕致富的結果，得主仍難以置信，「我簡直不敢相信，手都在發抖，一直告訴自己『這不可能』。」她說，還讓女兒幫忙打電話至其中獎兌領中心確認，但一切仍感覺不真實。

這名幸運得主描述，其實這次幸運幾乎與她擦肩而過。她表示，「買到頭獎兆彩的當天，我根本沒打算再玩彩券，因為前一周本來想在網路上買，但最後沒有完成付款，我還跟任職公司的老闆開玩笑說『看來這次沒戲了』。」

但後來她還是仍決定從線上購入3月10日開獎的兆彩，幸運得主使用Quick Pick隨機選號，並多次重新洗牌，直到她最喜歡的號碼16出現時才決定下注，「一看到我最喜歡的號碼16，就決定選它了。」

談到獎金運用，她已經有不少規畫。她說，「我一直夢想能買一棟有游泳池的新家，也打算舉行家庭聚會，可能會安排郵輪旅遊，或者去拉斯維加斯度假也不錯。」

根據TaxAct彩票稅計算器，扣除聯邦稅約1.286億元與州稅約2653萬元後，這名得主實際可領金額約為3.808億元。

此次中獎的彩券為線上購買，這也是2026年首張兆彩頭獎得主彩券，同時是美國線上樂透玩家史上第二大獎。據樂透局統計，這是近五年內伊利諾州玩家第五次贏得兆彩頭獎。

這筆巨額獎金的誕生，再度證明「幸運總是在不經意間降臨」。