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伊州民主黨聯邦參議員初選 副州長史特拉頓勝出

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州副州長史特拉頓贏得民主黨提名參選聯邦參議員。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州副州長史特拉頓贏得民主黨提名參選聯邦參議員。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州初選結果揭曉，在最受矚目的聯邦參議員民主黨初選中，副州長史特拉頓(Juliana Stratton)勝出，以約四成得票率擊敗聯邦眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)及凱利(Robin Kelly)，成功取得代表民主黨參選11月大選資格。

史特拉頓在芝加哥、Sangamon郡及部分庫克郡郊區表現強勢，成功抵銷對手在部分外圍郡的優勢。她於開票夜在芝加哥North Lawndale發表勝選談話，表示將回應民意、推動民主改革。

此次選戰亦被視為州長普立茲克政治影響力的重要測試。州長不僅早早表態支持史特拉頓，更提供500萬元資金為她助選。史特拉頓在政策上採較進步立場，主張廢除移民及海關執法局(ICE)等，引發關注。若11月大選勝出，史特拉頓將成為伊州歷來第四位非裔聯邦參議員。她表示，未來將持續推動全民醫療、提高薪資及保障公民權利等議題。

共和黨方面，前伊州共和黨主席崔西(Don Tracy)贏得提名，將於11月與史特拉頓對決。

聯邦眾議員選舉亦出現多個新面孔。其中，第9選區民主黨初選由艾文斯頓(Evanston)市長畢斯(Daniel Biss)勝出，他擊敗多位競爭者，接棒即將退休的資深議員夏考斯基(Jan Schakowsky)，由於該區長期由民主黨主導，畢斯幾乎篤定在11月大選勝出。

此外，第7選區由福特(La Shawn Ford)脫穎而出，第2選區則由米勒(Donna Miller)取得提名，多個選區呈現世代交替趨勢。

州級選舉方面，現任州長普立茲克在民主黨初選中未遇對手，順利取得提名，尋求第三任期；共和黨則由前州參議員貝利(Darren Bailey)勝出，他將再次挑戰普立茲克。

庫克郡方面，郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)以約68%得票率擊敗挑戰者，成功守住民主黨提名。

伊州審計長方面，州眾議員柯洛可(Margaret Croke)取得民主黨提名；力拼連任的庫克郡估價官凱吉(Fritz Kaegi)則輸給挑戰者海恩斯(Pat Hynes)。

獲得民主黨、共和黨提名的候選人，將在今年11月3日的大選一決勝負。

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