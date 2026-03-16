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黃馬鼎「美國華埠」創作展 4/17芝城登場

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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黃馬鼎作品。(主辦方提供)
黃馬鼎作品。(主辦方提供)

位於芝加哥林肯公園的藝術中心Wrightwood 659，將於4月17日推出大型展覽「黃馬鼎：美國華埠」(Martin Wong: Chinatown USA)，聚焦已逝華裔美籍藝術家黃馬鼎作品中對華埠與亞洲文化的想像與詮釋。屆時將展出逾100件繪畫、素描、陶瓷與拼貼作品。

此次展覽由策展人Yasufumi Nakamori 博士與助理策展人Ashley Janke共同策畫，是自2017年以來美國首度專門為黃馬鼎舉辦的美術館展覽。展名源自他1993年在紐約畫廊 P·P·O·W 舉辦的同名展覽。

黃馬鼎於1999年因與愛滋病相關疾病辭世，享年53歲。多年來評論界多聚焦於他描繪紐約下東城的作品，而此次展覽則將焦點轉向他創作中較少被討論的「華埠與亞洲」系列。

展覽核心系列畫作中，「中國新年遊行」(Chinese New Year's Parade，1992–94)描繪一名男孩面對龍、鬼怪與京劇角色的熱鬧春節遊行場景；堅尼地街(Canal Street，1992)則將紐約華埠的寶塔式建築轉化為充滿書法招牌與鮮豔色彩的幻想城市。還有致敬武術巨星李小龍的「Clones of Bruce Lee，1982」，呈現李小龍與模仿者的形象，反映其對青年文化的影響。

展覽亦呈現多件與藝術家個人生活相關的作品，包括三聯畫「Tai Ping Tien Kuo，1982」，描繪其母親與繼父；以及「華人洗衣房」(Chinese Laundry：A Portrait of the Artist's Parents，1984)，將父母置於典型的紐約華人洗衣店場景。作品「Portrait of Mickey Piñero Tattooing」則描繪詩人兼劇作家 Miguel Piñero，他曾是黃馬鼎的伴侶。

黃馬鼎1946年出生於俄勒岡州波特蘭，在舊金山華埠附近長大，自稱擁有華裔與拉丁裔混合文化身份。其作品現收藏於多家重要博物館，包括 Art Institute of Chicago、Metropolitan Museum of Art等。

展覽門票20元，詳情可查：wrightwood659.org

黃馬鼎作品。(主辦方提供)
黃馬鼎作品。(主辦方提供)

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