大芝加哥華人華僑春晚 破紀錄1200人迎馬年

許秋怡演唱多首精典歌曲。(主辦方提供)

大芝加哥 地區華僑華人 春節聯歡晚會日前在芝城西郊朱瑞蓮宴會廳舉行，芝加哥市市長強森、駐芝加哥中國領事館總領事王保東等1200人出席盛會，強森高度讚揚華人社區是建設芝加哥的「重要支柱」。香港藝人許秋怡、王書麒在晚會擔任壓軸演出，精彩歌舞贏得滿堂喝彩。

本屆晚會是由大芝加哥地區華僑華人聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會主辦。華聯會主席黃正東指出，本屆晚會聯動150多個僑團創下多項紀錄，展現了強大的社區凝聚力。華聯會將持續秉承「服務社區、團結僑胞」的宗旨，透過文化與青年發展提升華人影響力。

科工專會長李曉靜則表示，2026馬年之夜見證了華人社區在變局中前行的力量。未來將以馬年的昂揚姿態強化韌性、深化團結，以開放堅定的步伐共同推動社區的繁榮成長。

強森誠摯感謝華裔居民在文化、經濟及創新領域的卓越貢獻，並承諾市府將持續投資華埠、與移民家庭並肩作戰，致力於打造一個更具包容性且讓每個人都有歸屬感的城市。

王保東向僑胞致以新春祝福，肯定華聯會與科工專等僑團在促進中美友好上的貢獻。他期許僑界新的一年不忘初心、發揮橋樑作用，助力中國與美國中西部地區的互利合作。

其他與會嘉賓還包括國會議員戴維斯(Danny Davis)、福斯特(Bill Foster)、克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)，伊州 副州長史特拉頓(Juliana Stratton)，伊州州眾議員馬靜儀、黃凱煥(Hoan Huynh)、奇佛威特(Stephanie Kifowit)、福特(La Shawn Ford)，芝市副市長李昂(Beatriz Ponce de León)，庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)，芝市11區區長李惠華、25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)等。

當晚還班發饹大芝加哥傑出華裔青年領袖才能獎，得獎人為董安博(Amber Dong)、劉梓傑(Jason Liu)、王若萱(Gabriella Wang)、吳詩嘉(Callie Wu)。

華聯會還向芝加哥新會同鄉會、美中芝加哥廣海同鄉會、美中河南同鄉會、芝加哥龍岡親義公所頒發「華人社區傑出貢獻獎」。