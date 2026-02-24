大芝加哥華人華僑春晚 破紀錄1200人迎馬年

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導
許秋怡演唱多首精典歌曲。(主辦方提供)
許秋怡演唱多首精典歌曲。(主辦方提供)

芝加哥地區華僑華人春節聯歡晚會日前在芝城西郊朱瑞蓮宴會廳舉行，芝加哥市市長強森、駐芝加哥中國領事館總領事王保東等1200人出席盛會，強森高度讚揚華人社區是建設芝加哥的「重要支柱」。香港藝人許秋怡、王書麒在晚會擔任壓軸演出，精彩歌舞贏得滿堂喝彩。

本屆晚會是由大芝加哥地區華僑華人聯合會、旅美華人科學家工程師專業人士協會主辦。華聯會主席黃正東指出，本屆晚會聯動150多個僑團創下多項紀錄，展現了強大的社區凝聚力。華聯會將持續秉承「服務社區、團結僑胞」的宗旨，透過文化與青年發展提升華人影響力。

科工專會長李曉靜則表示，2026馬年之夜見證了華人社區在變局中前行的力量。未來將以馬年的昂揚姿態強化韌性、深化團結，以開放堅定的步伐共同推動社區的繁榮成長。

強森誠摯感謝華裔居民在文化、經濟及創新領域的卓越貢獻，並承諾市府將持續投資華埠、與移民家庭並肩作戰，致力於打造一個更具包容性且讓每個人都有歸屬感的城市。

王保東向僑胞致以新春祝福，肯定華聯會與科工專等僑團在促進中美友好上的貢獻。他期許僑界新的一年不忘初心、發揮橋樑作用，助力中國與美國中西部地區的互利合作。

其他與會嘉賓還包括國會議員戴維斯(Danny Davis)、福斯特(Bill Foster)、克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)，伊州副州長史特拉頓(Juliana Stratton)，伊州州眾議員馬靜儀、黃凱煥(Hoan Huynh)、奇佛威特(Stephanie Kifowit)、福特(La Shawn Ford)，芝市副市長李昂(Beatriz Ponce de León)，庫克郡財長帕帕斯(Maria Pappas)，芝市11區區長李惠華、25區區長盧漢士(Byron Sigcho Lopez)等。

當晚還班發饹大芝加哥傑出華裔青年領袖才能獎，得獎人為董安博(Amber Dong)、劉梓傑(Jason Liu)、王若萱(Gabriella Wang)、吳詩嘉(Callie Wu)。

華聯會還向芝加哥新會同鄉會、美中芝加哥廣海同鄉會、美中河南同鄉會、芝加哥龍岡親義公所頒發「華人社區傑出貢獻獎」。

本屆春晚由朱彤、陳瀟主持，伊州少林功夫學院、男中音歌唱家胡斯豪、皓舞舞蹈團、東方舞蹈團、舞之林舞蹈團、祺舞飛揚、芝加哥華人藝術團、美中文化中心、楊強舞蹈學校等，陸續帶來精彩的歌舞演出。許秋怡獻唱「現代愛情故事」、「片片楓葉情」等精典歌曲贏得廣大共鳴。百佳香港超市集團董事長陳健明也應邀上台一起獻唱，氣氛熱絡。

歌舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)
歌舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)
約1200人出席了馬年春晚。(特派員黃惠玲／攝影)
約1200人出席了馬年春晚。(特派員黃惠玲／攝影)
歌舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)
歌舞演出。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(左至右)、國會眾議員戴維斯、華聯會主席黃正東。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森(左至右)、國會眾議員戴維斯、華聯會主席黃正東。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓齊迎馬年。(特派員黃惠玲／攝影)
嘉賓齊迎馬年。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東致詞。(特派員黃惠玲／攝影)
王保東致詞。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華人 伊州

