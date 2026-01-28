我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

芝小學教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘

特派員黃惠玲／芝加哥報導
ICE在社區執法引發廣大民怨。(路透)
ICE在社區執法引發廣大民怨。(路透)

西芝加哥市(West Chicago)一名小學教師因上周在臉書貼文支持移民及海關執法局(ICE)，目前已被學區行政停職，並面臨民眾要求解聘的呼聲。

這名教師在西芝加哥市的蓋瑞小學(Gary Elementary School)發文寫下「GO ICE」，隨後在當地以西語裔居民為主的社區內迅速引發抗議，社群媒體上出現大量轉發與批評。部分網友指責他「在學生密集的學校推廣ICE，令人作嘔」，甚至有人辱罵他「垃圾」。

抗議者製作線上傳單及發起Change.org連署，要求學區解聘該教師，並呼籲學生暫停上學以示抗議。傳單中指出：「他公開支持ICE的行為不適合作為教育工作者。」並指：「維持該教師職位將破壞學生的情緒安全，進而影響教育品質。」

伊利諾州第25區州參議員維拉(Karina Villa)也表態支持家長與社區，「對這名教育工作者所發表的令人不安言論，家長與家庭的擔憂，我全力支持」。她同時提醒，言論自由受到保障，但教育工作者有責任為學生與家庭提供安全、友善的環境。

學區主管戴維斯(Kristina Davis)在寄給家長的電子郵件中指出，教師最初在調查開始前提出書面辭職，但隨後撤回，因此1月26日仍回到學校上班。戴維斯表示：「學區已聘請法律顧問展開調查，並將視情況提供後續資訊。33學區致力於為所有學生提供安全、關懷且包容的學習環境。」

西芝加哥市市長博維(Daniel Bovey)26日對此舉辦了「聆聽會」，讓家長與居民表達對該貼文的擔憂。參與者指出，有學生因此感到不安全，也有人指該貼文「冷酷無情」。

學區發言人隨後向媒體證實，該教師在1月26日會議後被置於行政停職，調查期間不得進入任何學區校園。發言人表示：「我們理解此事件引起關切與干擾，將確保學校為安全場所，感謝各位在調查期間的耐心、信任與合作。」

學區未回應該教師在臉書支持執法行動可能違反的具體規範。

學區 ICE 芝加哥

上一則

疑仇恨犯罪 北卡印度神廟遭破壞 警籲提供線索

下一則

保護無證移民病患虛構診斷 芝醫生面臨道德抉擇

延伸閱讀

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤
芝教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘

芝教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘
未依法安排拘留移民保釋聽證 明州法官傳喚ICE局長

未依法安排拘留移民保釋聽證 明州法官傳喚ICE局長
泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

泰勒絲掀「正裝表」風潮 珠寶款、小尺寸腕表成Z世代熱門

熱門新聞

糧食券2月1日起有重大變動，大芝加哥食物銀行表示，儘管社區定期派發食物，仍無法取代政府補助，圖為食物銀行在華埠的美亞協會定期發放食物。(特派員黃惠玲／攝影)

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

2026-01-23 10:15
明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校(Columbia Heights Public Schools)表示，美國移民及海關執法局(ICE)20日在一名5歲男童放學返家時，將他與父親一同拘留並送往德州拘留中心。(明尼蘇達州哥倫比亞高地公立學校

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

2026-01-22 10:20
酷寒來襲，密大校園也連日低溫。(美聯社)

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

2026-01-27 09:39
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

2026-01-25 16:11
邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)。(路透)

「強硬派」博維諾被拔官 移民執法現轉向

2026-01-26 21:46
賓州州長夏皮羅。(路透)

賓州州長爆料：賀錦麗團隊曾問我是否為以色列雙面諜

2026-01-21 09:52

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園