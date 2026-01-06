明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重

由於明尼蘇達州 爆出詐領托兒補助，聯邦衛生部對此(HHS)表示，在確認托兒機構合法之前，各州將無法獲得聯邦配套的托兒資金。總統川普則指出，伊利諾州在相關問題上比明尼蘇達州情況更嚴重。

聯邦國土安全部(DHS)與聯邦調查局(FBI)目前正在調查明州托兒中心涉及數千萬元聯邦納稅人資金的詐騙 指控。川普於佛州棕櫚灘的跨年派對中談及此事時說：「你能想像他們偷了180億元嗎？這只是我們目前知道的。加州更嚴重，伊利諾州更嚴重，可悲的是紐約更嚴重，還有很多其他地方。我們一定會查個水落石出。這是一個龐大的詐騙。」

衛生部上周宣布，已凍結撥給明尼蘇達州托兒中心的納稅人資金。此外，該機構指出，任何州若未能驗證納稅資金的正當使用，將無法獲得聯邦托兒資金。

HHS發言人希利亞德(Emily G. Hilliard)表示，「上述文件審查程序的存在，是為了排除詐騙行為，並確認資金用於合法的托兒提供者。」

希利亞德指出，「托兒與發展基金」(CCDF)要求有助於保護家庭與提供者的權益。她說：「責任在於州政府提供額外驗證，除非完成驗證，HHS不會允許州政府提取CCDF計畫的配套資金。」

根據HHS資料，聯邦政府於2025年撥款給伊州 的托兒計畫資金達4億1216萬元。伊州托兒資源與轉介網絡(Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies)指出，共有17萬2794名兒童受惠於托兒協助計畫(Child Care Assistance Program，CCAP)。

伊州今年州預算為CCAP撥款20億，高於2025財年的17億8939萬；同時，現行預算也為兒童托育服務(Child Care Services)撥款7億7709萬。