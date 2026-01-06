明州托兒中心涉詐欺 川普批伊州更嚴重

我的頻道

特派員黃惠玲／芝加哥報導

由於明尼蘇達州爆出詐領托兒補助，聯邦衛生部對此(HHS)表示，在確認托兒機構合法之前，各州將無法獲得聯邦配套的托兒資金。總統川普則指出，伊利諾州在相關問題上比明尼蘇達州情況更嚴重。

聯邦國土安全部(DHS)與聯邦調查局(FBI)目前正在調查明州托兒中心涉及數千萬元聯邦納稅人資金的詐騙指控。川普於佛州棕櫚灘的跨年派對中談及此事時說：「你能想像他們偷了180億元嗎？這只是我們目前知道的。加州更嚴重，伊利諾州更嚴重，可悲的是紐約更嚴重，還有很多其他地方。我們一定會查個水落石出。這是一個龐大的詐騙。」

衛生部上周宣布，已凍結撥給明尼蘇達州托兒中心的納稅人資金。此外，該機構指出，任何州若未能驗證納稅資金的正當使用，將無法獲得聯邦托兒資金。

HHS發言人希利亞德(Emily G. Hilliard)表示，「上述文件審查程序的存在，是為了排除詐騙行為，並確認資金用於合法的托兒提供者。」

希利亞德指出，「托兒與發展基金」(CCDF)要求有助於保護家庭與提供者的權益。她說：「責任在於州政府提供額外驗證，除非完成驗證，HHS不會允許州政府提取CCDF計畫的配套資金。」

根據HHS資料，聯邦政府於2025年撥款給伊州的托兒計畫資金達4億1216萬元。伊州托兒資源與轉介網絡(Illinois Network of Child Care Resource and Referral Agencies)指出，共有17萬2794名兒童受惠於托兒協助計畫(Child Care Assistance Program，CCAP)。

伊州今年州預算為CCAP撥款20億，高於2025財年的17億8939萬；同時，現行預算也為兒童托育服務(Child Care Services)撥款7億7709萬。

詐騙 明尼蘇達州 伊州

