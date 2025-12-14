伊州多項新法2026年1/1上路 含保險及移民權益

伊州2026年新法包括擴大醫療保險對非鴉片類止痛藥的覆蓋範圍。(pexels)

隨著2026年即將到來，數百項新法將在伊利諾州生效，這些新法影響全州居民的健康、教育、就業及公共安全，涵蓋範圍包括保險保障、人工智慧AI 就業規範、人身安全及移民 權益等多方面議題。

在健康與醫療方面，多項新法保障居民權益，包括醫療保險 必須覆蓋大腸鏡檢查、性別認同療程所需的雷射除毛，以及45歲以上女性的更年期檢查。藥師將可販售無菌針筒及提供避孕藥物(含緊急避孕藥)，緊急過敏用腎上腺素筆亦可由受訓人員攜帶與施用。其他措施還包括嬰兒食品重金屬檢測、採用聯邦飲用水PFAs標準、覆蓋體外受精(IVF)服務及非鴉片類止痛藥保險。

就業權益方面，法案禁止雇主因員工使用公司設備記錄自身或家人的犯罪行為而報復，延長器官捐贈有薪假至兼職員工。學生亦可獲得更多實習與外部學習機會，並擴大部分通勤福利。

在AI相關法規方面，新法明確禁止雇主在招聘過程中歧視性使用人工智慧系統，要求企業在採用AI評估求職者時，必須提前告知員工或應徵者使用方式及範圍，以維護就業公平性。同時，教育領域也納入AI使用指導，要求學校制定明確規範，保障學生隱私與學習公平，避免AI系統對評分或學習資源分配產生偏差。這些規定旨在確保AI技術在工作與教育場域中的透明、公平與責任制。

此外，教育領域的新法則包括允許七、八年級學生選修高中課程、限制校內體罰與隔離使用、制定文化與宗教假日行事曆。而大學間學分轉換將獲得更多支持。

移民權益亦受保護，學校不得威脅揭露員工或學生的身份或移民狀態，醫院與日托中心必須制定與移民執法人員互動的程序，並保障所有學生的教育機會不受移民身分限制。

刑事司法領域的法案則包括消除非自願奴役與人口販運的追訴時效、縮短失蹤人口報案等待期、加強性侵與家庭暴力受害者權益、允許追訴非自願性影像散布，以及規範槍械存放與失竊通報。

動物保護方面，退休警犬的獸醫費用將設立公共基金。消防與警察可使用全地形車、船隻及飛機進行緊急救援。

交通與公共安全法規方面，伊州交通局可限制州道車輛長度，校區可安裝閃光燈警示，並規範車牌遮蔽行為。其他法案則涵蓋圖書館非居民費用收取、法院旗幟展示、以及國家公園遊戲相關限制等。

隨著新法生效，伊州居民的健康保障、教育資源、工作權益及公共安全將迎來多項制度性改革，也為政府監管及企業合規帶來新要求。