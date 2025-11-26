我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

英語不達標 伊州開罰卡車司機遽增已550人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統6月簽署令要求卡車司機須英語流利。(路透)
川普總統6月簽署令要求卡車司機須英語流利。(路透)

伊州今年因英語能力不符規定而遭開罰的卡車司機數量急速攀升。截至11月22日為止，2025年已有約550名卡車司機因英語能力不足(English Language Proficiency，ELP)，遭到伊州執法單位開立違規罰單，

根據The Center Square報導，今年上述違規案件中，約18%涉及持有伊州商業駕照(CDL)的駕駛人。2025年因ELP遭罰的人數，雖與2024年全年的違規總數相當，但遠高於2023年的約385件。

伊州官方資料顯示，截至 2024 年7月，該州大約有37萬8500人持有有效商業駕照(CDL)。取得伊州CDL需具美國公民、合法永久居民或持有有效非移民簽證等身分，且必須具備英文理解與溝通能力，包括筆試閱讀理解和口頭指令理解。這是聯邦與州對商業駕駛安全的基本要求。

針對聯邦加強抓捕移民卡車、貨車司機，大芝加哥地區的華人卡車司機大多採取減少出行外州因應，一名原本之前時常往來佛州、伊州送貨的華人卡車司機向本報記者表示，過去半年放棄不接跨州運輸業務，持綠卡的這位司機說，「雖然自己身分合法且伊州境內也會攔檢，但比起部分外州嚴厲抓捕，留在伊州送貨，相對比較安全。」

伊州州警(ISP)發言人說明，商業車輛檢查一律以英語開始進行，「若巡警發現駕駛可能無法理解指令，會進一步進行英語能力測試。大部分開罰的對象，都持有外州核發的商業駕照。」

伊州州眾議員尼默格(Adam Niemerg)對此情況表示憂心，他表示，由上述情況來看，伊州、聯邦政府與其他州都應改善相關問題，他並提出法案，要求未來申請伊州一般駕照的申請人必須是美國公民。

目前伊州對非公民可核發一般駕照，但此類駕照並非聯邦認可的真實身分證(REAL ID)，非公民持有的駕照無法用於證明公民身分、搭機或進入部分聯邦建築。根據伊州州務卿辦公室資料，自2024年7月1日新法生效後，已核發超過15萬5000張無證移民的標準駕照與身分證，其中約10萬6000張是駕照。

尼默格指出，現行政策讓執法工作更加困難：「當執法人員攔下無證移民，而對方不會英語時，警方既不能拘留他們，也不能詢問其移民身分。」

ISP拒絕媒體要求隨警出勤，旁觀英語能力測試的執法過程，尼默格針對此情況進一步質疑稱，「他們很願意提供數據，卻不願讓記者親自觀察執法過程，這實在令人不安。ISP直接向州長普立茲克負責，也許有些事情他們不想讓外界看到。」

伊州 移民 美國公民

上一則

冬季風暴將來襲 芝城感恩節後低溫降雪

延伸閱讀

英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰

英語不達標 逾550名卡車司機在伊州被罰
駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路

駕照、身分證可存手機 伊州數位證件上路
非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下

非公民商業駕照限縮令 上訴法院擋下
吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊

吊銷非居民卡車駕照 業界嘆關稅、吊照雙重打擊

熱門新聞

2027年起，如未符合每月工作或志願服務80小時規定，19到64歲將無法享有白卡福利，看診必須自付。(pexels)

每月須工作80小時維持白卡 麻州30萬人將受衝擊

2025-11-24 10:50
喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

田州中餐館華人夫婦認罪雇用窩藏無證客 最重可判10年

2025-11-24 22:00
抗議者在聯邦執法人員抵達北卡夏樂時舉牌示威。(美聯社)

北卡移民掃蕩結束？ICE邊境巡邏隊已轉至紐奧良

2025-11-21 11:31
艾司摩爾這間技術學院包括14間教室和1間無塵室，能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。(路透)

維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

2025-11-20 19:48
儘管家人、社區積極爭取，來自越南的梅莉莎‧陳仍於19日被遣返到河內。(Bring Melissa Home臉書)

遵守報到20年 社區大力聲援 馬州亞裔婦仍遭ICE遣返

2025-11-20 09:37

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境