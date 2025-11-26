英語不達標 伊州開罰卡車司機遽增已550人

川普總統6月簽署令要求卡車司機須英語流利。(路透)

伊州 今年因英語能力不符規定而遭開罰的卡車司機數量急速攀升。截至11月22日為止，2025年已有約550名卡車司機因英語能力不足(English Language Proficiency，ELP)，遭到伊州執法單位開立違規罰單，

根據The Center Square報導，今年上述違規案件中，約18%涉及持有伊州商業駕照(CDL)的駕駛人。2025年因ELP遭罰的人數，雖與2024年全年的違規總數相當，但遠高於2023年的約385件。

伊州官方資料顯示，截至 2024 年7月，該州大約有37萬8500人持有有效商業駕照(CDL)。取得伊州CDL需具美國公民 、合法永久居民或持有有效非移民 簽證等身分，且必須具備英文理解與溝通能力，包括筆試閱讀理解和口頭指令理解。這是聯邦與州對商業駕駛安全的基本要求。

針對聯邦加強抓捕移民卡車、貨車司機，大芝加哥地區的華人卡車司機大多採取減少出行外州因應，一名原本之前時常往來佛州、伊州送貨的華人卡車司機向本報記者表示，過去半年放棄不接跨州運輸業務，持綠卡的這位司機說，「雖然自己身分合法且伊州境內也會攔檢，但比起部分外州嚴厲抓捕，留在伊州送貨，相對比較安全。」

伊州州警(ISP)發言人說明，商業車輛檢查一律以英語開始進行，「若巡警發現駕駛可能無法理解指令，會進一步進行英語能力測試。大部分開罰的對象，都持有外州核發的商業駕照。」

伊州州眾議員尼默格(Adam Niemerg)對此情況表示憂心，他表示，由上述情況來看，伊州、聯邦政府與其他州都應改善相關問題，他並提出法案，要求未來申請伊州一般駕照的申請人必須是美國公民。

目前伊州對非公民可核發一般駕照，但此類駕照並非聯邦認可的真實身分證(REAL ID)，非公民持有的駕照無法用於證明公民身分、搭機或進入部分聯邦建築。根據伊州州務卿辦公室資料，自2024年7月1日新法生效後，已核發超過15萬5000張無證移民的標準駕照與身分證，其中約10萬6000張是駕照。

尼默格指出，現行政策讓執法工作更加困難：「當執法人員攔下無證移民，而對方不會英語時，警方既不能拘留他們，也不能詢問其移民身分。」

ISP拒絕媒體要求隨警出勤，旁觀英語能力測試的執法過程，尼默格針對此情況進一步質疑稱，「他們很願意提供數據，卻不願讓記者親自觀察執法過程，這實在令人不安。ISP直接向州長普立茲克負責，也許有些事情他們不想讓外界看到。」