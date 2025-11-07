我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

芝加哥ICE拘留環境被指「不符合憲法標準」 聯邦法官下令改善

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於伊州郊區布羅德維的ICE處理中心，因「中途閃電戰」而大量增加了拘留人數。(美聯社)
位於伊州郊區布羅德維的ICE處理中心，因「中途閃電戰」而大量增加了拘留人數。(美聯社)

聯邦法官5日下令政府官員必須為移民拘留人員提供充足的食物、水源與睡眠空間等基本保障，該法官也裁定位於芝城西郊布羅德維(Broadview)的美國移民與海關執法局(ICE)拘留設施條件「不符合憲法標準」。

臨時禁制令(TRO)是在前拘留者抨擊該設施惡劣環境後下達，法官蓋特爾曼(Robert Gettleman)表示，該裁決旨在改善拘留環境，同時尊重聯邦政府在管理設施上的自主權。

法官指出：「依目前資料，原告及潛在集體成員已經並可能持續遭受不可彌補的傷害。」他說，布羅德維設施已不再只是臨時拘留所，而是明顯未設計來容納因川普政府「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)而大量增加的拘留人數，「這裡已經變成監獄，即便以監禁罪犯的標準來看，條件也不合憲，但這裡的人不是罪犯，而是民事拘留者。」

該臨時禁制令源於上周代表兩名前拘留者薩馬科納(Felipe Agustin Zamacona)與岡薩雷斯(Pablo Moreno Gonzalez)提起的集體訴訟。訴訟指控，設施人滿為患，拘留者長時間無法使用床位或正常淋浴，甚至無法與律師聯繫，並被迫簽署遣返文件。

法官要求，拘留房間每日必須清潔兩次，夜間拘留者應獲得乾淨床墊及足夠睡眠空間。這意味著，隨著ICE在芝加哥地區的拘留行動擴大，布羅德維設施夜間收容人數可能將受到限制。

政府律師對禁制令提出異議，稱遵守廣泛要求將妨礙執行移民法，並表示現場已有水源與部分熱餐供應。但五名前拘留者作證，包括一名透過視訊出庭的洪都拉斯女性，描述曾被忽略，無法獲得足夠水源，拘留房間常超過150人，無法躺下休息，餐食僅為每天三份小型三明治，廁所骯髒且缺乏隱私。

法官蓋特爾曼表示，他認同證人證詞「高度可信」，並稱：「任何人不應該睡在塑膠椅上，也不應該睡在地板上。」他同時指出，部分原告要求的設施檢查尚未批准，以保持命令的可行性並尊重政府運作自主權。

移民 臨時禁制令 ICE

上一則

入籍考試變難 費城移民服務卻縮水

下一則

伊州國會眾議員賈西亞退選 華人女婿盧漢士有意參選

延伸閱讀

又一聯邦法官出手 勒令川普政府「全額」發放11月糧食券

又一聯邦法官出手 勒令川普政府「全額」發放11月糧食券
150人擠1房且迫簽遣返文件 聯邦法官令芝拘留中心改善

150人擠1房且迫簽遣返文件 聯邦法官令芝拘留中心改善
ICE拘留傳過度擁擠、醫療資源不足 華人今年已4死

ICE拘留傳過度擁擠、醫療資源不足 華人今年已4死
又一華人死於ICE拘留期間 死亡激增原因是？

又一華人死於ICE拘留期間 死亡激增原因是？

熱門新聞

美國國土安全部長諾姆(中)與印州州長布勞恩(右二)等人，說明「中途閃電戰」最新抓捕情形。(路透)

印州高速路移民大搜捕 146卡車司機被逮

2025-10-31 09:24
芝城華女涉嫌替毒梟洗錢遭控罪。(pexels)

替墨西哥毒梟洗錢回中國 芝華女遭聯邦控罪

2025-11-03 10:48
在沒有對手競爭的情況之下，波士頓市長吳弭4日晚毫無懸念地輕鬆連任成功。路透

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

2025-11-05 10:17
帶著幼童的華人父親萬聖節當天遭三名搶匪打劫，圖為其中一名歹徒拿槍指著受害者。( 警方提供)

萬聖節驚魂 芝華父與幼女家門口遭持槍搶劫

2025-11-03 09:17
杜克大學。(取自Wikimediacommons@PD)

北卡女DNA檢測 發現生父竟是母親生育醫師

2025-11-06 12:24
支持史潘柏格的群眾為勝利歡呼。(路透)

維州選舉成全國風向球 民主黨大勝全州翻盤

2025-11-05 09:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切