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無視餐飲業反對 芝市長力挺小費員工調薪

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝市長重申，他將拒絕餐飲業希望停止實施小費員工調薪的呼聲。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長重申，他將拒絕餐飲業希望停止實施小費員工調薪的呼聲。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市長布強森重申對市府計畫取消小費員工「次最低工資」(subminimum wage)的支持，明確拒絕餐飲業團體要求市府對該措施「踩煞車」的呼聲。

強森表示，他將持續推動「公平工資法案」(One Fair Wage ordinance)，根據該法案，芝加哥小費員工的時薪將於7月1日起，從每小時11.02元提高至12.62元，並逐年調升，至2028年與全市最低工資(現為16.20元)看齊。

強森說，「我們不會回到那個政府認為某些勞工該賺得更少的年代，」他表示接下來幾年，會繼續為工人爭取更高的工資。

伊利諾餐廳協會(Illinois Restaurant Association)指出，芝加哥餐廳的就業人數已降至自2023年以來的最低點，自2024年以來已有超過100家餐廳關閉。

該協會正推動暫停該條例的執行與薪資調漲計畫。協會主席托亞(Sam Toia)表示：「現在對餐廳來說是非常艱困的時期，很多都在苦撐，政策逼迫獨立餐廳走向邊緣，不但導致消費者成本上升，也讓成千上萬的打工族失業。」

類似的反彈也出現在華府。華府市議會本月稍早通過法案，將小費員工薪資從10元調升至12元的時間點，從原訂7月延至10月，並引發是否應撤回該政策的討論。

「公平工資組織」對此提出相反觀點。他們引用芝加哥商業事務暨消保局數據指出，餐廳牌照註銷數在2024年減半，市府同年核發856張零售食品業牌照，續牌率穩定。

該組織也根據ADP薪資數據指出，自2021年以來，芝加哥小費員工平均收入已增加49%，為全美增幅最高的城市。

庫克郡委員會委員史丹普斯(Tara Stamps)近日也表態將推動該郡層推行相同工資改革。他說，「這不只是薪資問題，更關乎我們對勞動價值的定義。」

芝加哥44區區長勞森(Bennett Lawson)今年5月提出一項旨在撤銷調薪計畫的條例，不過市長盟友運用議事程序手段延緩了該提案的審議。根據勞森提出的條例，不僅將終止原定的調薪方案，更擬允許餐館酒吧將員工小費計入薪資，最高可抵充全市基本工資32%的額度。

勞森表示，後疫情時代的餐飲業仍在復原階段，而薪資壓力導致業者無法維持聘雇小費員工，他說，「現在電費高，且雞蛋和牛肉的價格都飛漲，我們要務實點。」

市議會勞動力發展委員會主席、市議員羅德里格茲(Michael Rodriguez)則承諾，將全力阻止取消薪資調漲的提案。

目前芝加哥仍允許小費員工的時薪低於最低工資，但規定當薪資加小費總額不足時，業主需補足差額。

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