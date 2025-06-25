7/1多項新法上路 伊州燃油稅將漲 駕駛成本再攀升

伊州每加侖汽油價格即將隨著燃油稅上漲而更貴了。(特派員黃惠玲／攝影)

2025年7月1日起，伊利諾州將實施多項新法與稅制變革。雖然該州多數新法已於2025年1月1日生效，仍有部分法案排定於下半年正式施行。這些由州長普立茲克簽署的法案涵蓋環保規範、勞工保障及稅務調整，均經2024至2025年立法會期審議通過。

●燃油稅自動調漲機制：為反映通膨，機動燃油稅將依規定自動調升。

儘管單次加油漲幅看似微小，但立法者坦言，對工薪家庭而言，長期累積的負擔不容小覷。目前伊州 汽油稅全美第二高(每加侖45分)，7月1日起州內燃油稅將調漲3%，普通汽油每加侖從47分調高到48.3分；柴油稅則由54分調至55分，伊州燃油稅目前在全美僅次於加州 ，名列第二高。

●旅館業禁用一次性小瓶裝盥洗用品：根據「參議會2960號法案」明定50間客房以上旅館，不得提供6盎司以下洗髮精、潤髮乳或肥皂等塑料瓶裝用品，以減少塑膠廢棄物。50間以下旅館緩衝至2026年1月1日實施。但法規設有例外條款：經旅客要求後，旅館仍可提供小型塑膠瓶裝個人護理用品，不過提供地點不得位於客房或公共洗手間內。

違規者初犯給予書面警告，再犯可處最高500元民事罰款。

●租賃財產銷售稅課徵新制：根據「眾議會4951號法案」變更租賃財產稅務處理方式。過往出租人僅在購置財產時繳稅(機動車輛、船舶、航空器與半拖車除外)，新法允許其以免稅形式購入財產，改對租金收取銷售稅。特定電腦軟體授權租賃亦適用新規。

●公務員鴉片類藥物過量急救培訓：根據「眾議會5028號法案」，要求州政府員工自7月1日起接受納洛酮(Narcan)等鴉片拮抗劑使用培訓，提升應對藥物過量緊急狀況能力。

●芝加哥 最低時薪調整：依據「最低工資條例」，芝加哥7月1日起調升時薪標準：凡 4人以上企業：16.6元；小費員工：12.62元；青年工與補助就業計畫：16.5元