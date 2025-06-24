民代關注美軍襲擊伊朗 籲民眾警戒

川普襲擊伊朗後，民眾聚集在白宮外示威抗議。(路透)

美軍空襲伊朗 事件發生後，包括伊利諾州、馬里蘭州、維吉尼亞州等地區的民意代表，對川普 政府的行動表達支持或嚴厲譴責均有，但都稱正密切關注襲擊事件的潛在影響，並呼籲民眾保持警覺。此外，也有國會議員對川普行動提出「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，並擬於本周表決。

維吉尼亞州聯邦參議員凱恩(Tim Kaine，民主黨 )在「面對全國」節目中表示，國會未獲悉對伊朗核設施發動攻擊的預先通知。他主張「未經國會表決，美國不應對伊朗發動進攻性戰爭」。

凱恩表示，「國會理應事前參與決策，我們卻被排除在外。根據法律必須提前通知國會，但我們是在事後才被告知。」凱恩稱已針對川普的行動提出「戰爭權力決議案」(War Powers Resolution)，「該案將於本周在參議院成熟並進入表決程序」華府市長包瑟表示，市府正密切關注該事件，並呼籲居民若發現可疑情況立即通報。華府警方稱正監控局勢，目前轄區內未面臨任何威脅。

馬里蘭州國會眾議員霍耶(Steny Hoyer，共和黨)表示，美國對伊朗的軍事打擊「對於阻止伊朗發展核武至關重要」。他對軍方能「安全執行此次有限度、一次性行動」感到「欣慰」。

伊州州長普立茲克在X平台發文：「伊朗局勢升級之際，我正與聯邦當局及伊州警保持密切協調監控，並保持最高警戒。目前本州未接獲任何威脅通報，我將持續接收簡報，保持警戒以確保居民安全。」

民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth，民主黨)為伊拉克戰爭老兵、紫心勳章獲得者，她在伊朗襲擊事件後同樣在X平台譴責此次轟炸「非法且不正當」。譚美之後還發表聲明稱：「川普政府非法轟炸伊朗，使美軍面臨報復風險，更在未獲憲法要求的國會授權下，可能將我們拖入另一場中東戰爭。我一貫主張伊朗不能擁有核武，但此目標本應優先透過外交途徑實現。」

國會眾議員拉希德(Abelnasser Rashid，民主黨)也發表聲明譴責：「川普再次向世界展現他的危險與瘋狂，放任以色列將美國拖入我們不想要的戰爭。轟炸伊朗的決定既違法又不道德，更嚴重破壞區域穩定。他正在玩弄伊朗平民、美軍官兵及全體民眾的生命。」他說，「以色列領導人一直鼓動他轟炸伊朗，他本該拒絕。美國人民絕不願再捲入中東的災難性戰爭。」