聯邦參議員蘇利文：台灣有事 美國全力保護

芝台美商會上屆會長盧建昌(左一)、蘇琪雯(左二)及多位前會長，感謝阿州聯邦參議員蘇利文力挺台灣。(芝台美商會提供)

美國共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文 (Dan Sullivan)日前出席芝加哥台美商會於芝城 舉辦的活動時表示，主導台美關係的法律就是「台灣關係法」，蘇利文說，依照該法，台灣如果有事，美國一定會全力保護。他還說，以色列 這次打贏的話對台灣也是好的，可因此讓中國有所戒心。

蘇利文受邀到芝城出席台美商會活動時，說明了可以保護台灣的三層措施，包括首先要讓台灣變成「刺蝟島」，讓任何勢力都很難攻下；其次是「台灣如果有事，美國一定會全力保護」；第三點則是要聯合其他國家，從經濟上制裁中國。

蘇利文說，第2758號決議完全沒有提到完全沒提台灣主權或地位，也沒排除台灣參與聯合國體系或其他國際組織的可能性。因此美國在台灣方面的的政策，主要是基於「台灣關係法」，並非2758號決議文。

他也對以色列等中東戰爭表示，美國絕對支持以色列，蘇利文說，以色列打贏的話對台灣也是好的，可以因此讓中國有所戒心。

芝台美商會前會長盧建昌、現任會長蘇琪雯表示，2021年6月，蘇利文跟民主黨聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)運送新冠疫苗到台灣，讓台灣人心存感激，兩人也對蘇利文長期支持台灣表達誠摯感謝。

北美台商會總會長白越珠也透過視訊表達對蘇利文力挺台灣的感謝。在活動最後，芝台美商會榮譽會長李嘉展，也帶領大家一起為明年將參選連任的蘇利文高喊「凍蒜」(當選)。

蘇利文從政後一直心繫台灣，是因為20幾年前，台灣首屆總統大選前夕，身為美國陸戰隊兩棲特遣部隊一員的他，當時被派到印太區域，特別是台灣海峽，而深切感受到台灣的重要。