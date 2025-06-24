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不懼高溫 芝城華埠龍舟賽33隊激戰

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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頂著華氏90度高溫，龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)
頂著華氏90度高溫，龍舟賽競爭激烈。(特派員黃惠玲／攝影)

儘管熱浪來襲，擋不住芝加哥龍舟賽的熱力。33支龍舟隊伍21日參與了由芝城華商會於華埠譚繼平公園舉辦的第25屆芝加哥龍舟賽，汗流浹背的選手們，在芝加哥河岸旁圍觀民眾的加油聲下，奮力取得佳績。

33支龍舟隊經過一天的角逐排定龍、鳳、虎、精英俱樂部各小組賽前三名。參賽隊伍中有近九成來自主流社會，華人社團今年參與也十分踴躍，包括華人諮詢服務處、清華大學校友隊、芝加哥香港人(Chicago Hongkongers)、美國亞裔地產協會-美國華人聯合(AREAA-UCA)、芝加哥台灣人隊(Chicago Taiwanese Dragon Boat Team)等。

伊利諾州財長方仲華(Mike Frerichs)今年帶領其辦公室成員首度參加賽事；已經四、五年沒有參賽的芝加哥第九警分局也在本屆重新參賽，其他還有麥當勞、全美銀行(US Bank)等企業冠名贊助隊伍，歐巴馬基金會、開發商Related的78區隊也都參加了比賽。

受到熱浪影響，當天一早氣溫就已經爬升到華氏80多度，正午更出現90多度高溫，但各隊選手仍然奮力參賽，展現絕佳運動精神。33支隊伍從早上8時開始計時賽，然後根據成績在淘汰賽中，分成「龍、鳳、虎、俱樂部」四個組別一決高下。

包括方仲華、伊州眾議員馬靜儀、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)、芝加哥11區區長李惠華等官員、民代，還有中國駐芝加哥總領事館總領事王保東，芝加哥華僑文教服務中心主任蔡季穎等均出席了開幕式。

芝城華商會董事長倪舉淩代表主辦方歡迎嘉賓，並感謝各族裔社區的廣泛參與及贊助商的大力支持。他說，龍舟賽不僅對弘揚中國文化有著重要意義，更是社區團結合作、推動華埠繁榮的動力，他也提到，當天賽事盈餘將照慣例捐贈給社區學校、社團。

配合龍舟賽推出許多精彩節目，包括川劇變臉大師劉志強、飛天舞蹈藝術中心、芝加哥少林寺、伍家國術會、芝加哥人民藝術團、希林藝術中心、Hōkūle'a Academy of Polynesian Arts等的演出，都受到熱烈歡迎。

當天取得各組冠軍隊伍為：虎組Black Forest Brigade；鳳組Chinatown Fury；龍組Sky Dragons，精英俱樂部組Legacy Dragons。

芝加哥台灣人隊。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥台灣人隊。(特派員黃惠玲／攝影)
第九警分局局長麥健富(立者前左五)、伊州眾議員馬靜儀(立者前左六)為九分局龍舟隊...
第九警分局局長麥健富(立者前左五)、伊州眾議員馬靜儀(立者前左六)為九分局龍舟隊加油。(特派員黃惠玲／攝影)
許多民代、官員及社區代表出席了龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
許多民代、官員及社區代表出席了龍舟賽開幕式。(特派員黃惠玲／攝影)
方仲華(圖中最高者)帶領伊州財長辦公室組隊參賽。(特派員黃惠玲／攝影)
方仲華(圖中最高者)帶領伊州財長辦公室組隊參賽。(特派員黃惠玲／攝影)

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